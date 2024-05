La Tunisienne Wided Boudriga Rezgui lauréate du Prix Khalifa pour l’éducation  

Wided Boudriga Rezgui, professeur de mathématiques au lycée Boumhel, gouvernorat de Ben Arous, fait partie des lauréats de la 17e édition du Prix Khalifa pour l’éducation au titre de l’année 2024 dans la catégorie enseignant créatif au niveau du monde arabe, pour avoir utilisé des méthodes modernes pour enseigner les mathématiques.

Wided Boudriga Rezgui a expliqué, dans une déclaration à l’agence Tap, qu’elle utilise des méthodes innovantes pour faciliter la compréhension des mathématiques, en combinant le programme Stem (science, technologie, ingénierie et mathématiques) avec des compétences manuelles, tout utilisant les technologies et médias numériques et en organisant des sorties sur le terrain.

La cérémonie de remise des prix aura lieu les 14 et 15 mai à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, en marge de la 3e Conférence internationale du Prix Khalifa pour l’éducation (Kaiec 2024).

Lancé en 2007, le Prix Khalifa pour l’éducation a été créé pour enrichir le développement du domaine éducatif et permettre une interaction efficace entre les contributeurs locaux, arabes et internationaux dans ce domaine.

L’objectif du prix est d’inaugurer un nouveau dynamisme dans le processus éducatif, en phase avec les progrès contemporains des connaissances scientifiques et des technologies de l’information.