Les potières de Sejnane formées aux techniques de vente

Onze mois après sa mise en œuvre, le projet Hrayer Sejnane a renforcé les capacités commerciales des femmes potières de la région de Sejnane (Bizerte) en rénovant 10 kiosques de vente, en formant 40 femmes potières aux techniques de vente.

Les potières sont aussi formées à la gestion administrative et financière de leurs propres microprojets, et organiser des ateliers de formation en poterie pour 100 jeunes de la région.

Selon l’agence de coopération allemande GIZ, le projet a également travaillé sur l’organisation d’expositions de produits et de visites pour découvrir l’art de la poterie de Sejnane, sur la sensibilisation locale et régionale aux compétences en poterie à travers des campagnes de promotion numériques et médiatiques, et sur la création d’outils de communication tels qu’un site Internet dédié et un catalogue de produits disponible en ligne et sur papier.

Le projet Hrayer Senjane, qui s’inscrit dans le cadre du projet Promotion du tourisme durable, vise à soutenir la poterie de Sejnane, patrimoine immatériel de l’Unesco et à promouvoir l’autonomie des femmes potières.

La poterie de Sejnane est un symbole du patrimoine culturel et artistique de la région. Cette poterie berbère ancestrale, aux tons typiques ocre, jaune et noir, est unique dans la région. Et elle se transmet de mère en fille depuis des milliers d’années.

Le projet Promotion du tourisme durable est mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec le soutien de la GIZ Tunisie et cofinancé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne en Tunisie dans le cadre de son programme Tounes Wijhetouna.