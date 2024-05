Confimprese et Federitaly en mission en Tunisie

La mission en Tunisie du président de Confimprese Italia, Guido D’Amico, et du président de la Federitaly, Carlo Verdone, accompagnés de Sandro Fratini, délégué de la Federitaly et président de Confimprese en Tunisie, a été couronnée de succès. (Illustration: les hôtes italiens reçus par Aslan Berjab, Conect).

Cette mission a dépassé les attentes et ouvert d’importantes opportunités aux entreprises italiennes qui opèrent ou souhaitent se développer en Tunisie et en Afrique du Nord, lit-on dans un communiqué.

Les hôtes italiens ont eu une série de rencontres de haut niveau avec des personnalités clés du paysage économique tunisien et libyen.

La première a eu lieu avec les dirigeants de la Chambre de commerce de Misrata (Libye), avec lesquels une Exposition internationale du Made in Italy a été prévue d’ici la fin de l’année, avec une visite réciproque à Rome le 6 juin, à l’occasion de la deuxième édition de RomaExport.

D’Amico, Verdone et Fratini ont également eu des entretiens fructueux avec le président de l’Agence de promotion des investissements extérieurs en Tunisie (Fipa), Jalel Tebib, pour définir une collaboration visant à faciliter les investissements des entreprises italiennes en Tunisie.

Au siège de la Fipa.

D’une importance particulière a également été la rencontre avec le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), Aslan Berjeb, avec qui les visiteurs italiens ont discuté de la création d’une marque Made in Tunisia avec l’appui technique de la Federitaly, de la création d’un «système» de le microcrédit en Tunisie et l’organisation d’un Forum Méditerranéen avec des sessions de business matching entre entreprises italiennes et tunisiennes, pour septembre prochain.

La mission s’est terminée par une visite à l’ambassade d’Italie, où D’Amico, Verdone et Fratini ont été reçus par l’ambassadeur Alessandro Prunas. L’entretien a confirmé le soutien de l’ambassade aux initiatives de Confimprese et Federitaly visant à promouvoir la coopération économique entre l’Italie et la Tunisie.

Confimprese et Federitaly continueront à œuvrer pour renforcer les liens économiques entre l’Italie et la Tunisie et pour encourager la croissance et le développement des entreprises dans les deux pays, conclut le communiqué.

I. B.