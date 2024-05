Vers l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre la Tunisie et l’Irak

Lors d’une séance de travail, tenue samedi 11 mai 2024 à Bagdad, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar et le ministre irakien des Transports, Mouhaibas Al-Saadawi, ont souligné la nécessité d’ouvrir une ligne aérienne directe entre la Tunisie et l’Irak.

Pour booster le tourisme entre les deux pays et de faciliter la circulation des personnes et des biens, les deux parties ont convenu de faire le nécessaire en vue d’activer cette ligne aérienne dans les plus brefs délais, indique un communiqué du département des Affaires étrangères publié hier soir.

Au cours de la réunion, les deux ministres ont mis l’accent sur les relations politiques privilégiées entre les deux pays qui, ont-ils estimé, peuvent servir d’un point d’appui et de catalyseur pour la promotion de la coopération, notamment dans le secteur des transports et de la logistique.

Les deux responsables ont par ailleurs appelé au parachèvement des négociations autour des projets d’accords dans les domaines de transport et à l’échange d’expériences et d’expertises en matière de météorologie, du secteur ferroviaire, du transport maritime, de l’aviation civile et des aéroports.

Pour sa part, le ministre irakien des Transports s’est félicité de la proposition d’engager des concertations autour de la conclusion d’un accord-cadre dans le domaine des transports avec la Tunisie ainsi que de la création d’un comité sectoriel de haut niveau visant à instaurer un dialogue régulier et à élaborer une stratégie commune de coopération.

Le responsable irakien a saisi l’occasion pour mettre en avant l’importance que revêt le projet ambitieux de la route de développement stratégique qui s’inscrit dans la perspective de faire de l’Irak un hub du commerce mondial et un point de liaison entre l’Est et l’Ouest.

Il a réaffirmé la disposition de son pays à coopérer activement avec la Tunisie dans le cadre de ce projet.

Ammar s’est rendu en Irak dans le cadre d’une visite de travail les 11 et 12 mai courant où il devrait présider les travaux de la 17e session de la commission mixte tuniso-irakienne.

Dans le cadre de sa visite, Ammar a eu des entretiens avec nombre de responsables irakiens Et procédé à l’inauguration d’un forum dédié aux hommes d’affaires des deux pays avant de recevoir une délégation de la communauté tunisienne établie en Irak.

D’après Tap.