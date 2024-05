Conformité au code mondial antidopage : L’AMA lève les sanctions contre la Tunisie

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, dans la soirée de ce mardi 14 mai 2024, que l’Agence mondiale antidopage (AMA) a décidé la levée des sanctions contre la Tunisie.

Dans un communiqué, le ministère a joint la correspondance de l’AMA qui affirme que suite à la récente promulgation et l’entrée en vigueur du décret modifiant et complétant le décret 2024-187, il a été décidé sur recommandation de son comité exécutif et du Comité de révision de la conformité (CRC) de retirer l’Agence nationale antidopage (ANAD) de la liste des signataires non conforme.

La levée des sanctions contre la Tunisie est applicable avec effet immédiat, précise la même source.

Rappelons que le 30 avril dernier l’ANA avait déclaré l’ANAD non conforme, ce qui avait donné lieu à des sanctions notamment l’interdiction du drapeau tunisien lors des championnats régionaux, continentaux et mondiaux… Avec cette levée de sanctions, le drapeau tunisien pourra être levé notamment aux Jeux Olympiques 2024 à Paris et dans toutes les compétitions nationales et internationales à venir.

