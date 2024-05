Tunisie: limogeages et poursuites judiciaires dans l’«affaire du drapeau» 

L’Organisation nationale antidopage (Anad) a été arrêtée en Tunisie après que le drapeau du pays a été recouvert lors d’une compétition à Tunis, a indiqué le porte-parole du parquet, hier, lundi 13 mai 2024.

En réponse aux sanctions de l’Agence mondiale antidopage (AMA), qui avait interdit le drapeau tunisien des compétitions, le drapeau a été recouvert vendredi lors d’une compétition organisée par la Fédération tunisienne de natation (FTN) à la Piscine olympique de Radès. Ce qui a provoqué une réaction indignée de la part du président de la république Kaïs Saïed.

Après enquête, neuf personnes sont à ce jour poursuivies en justice, dont les deux présidents qui sont en garde à vue depuis samedi, et sept autres responsables convoqués lundi au tribunal de Ben Arous. Ils font face à des accusations telles qu’ «attaque contre le drapeau tunisien», «formation d’un groupe organisé pour commettre des attentats et semer le désordre», et «complot contre la sécurité intérieure de l’Etat ».

L’AMA, basée à Montréal, a publié lundi soir une déclaration exprimant sa «profonde préoccupation» suite à l’annonce de l’arrestation du directeur général de l’Anad et réclamant «sa libération immédiate et inconditionnelle, ainsi que l’abandon des toute accusation portée contre lui à ce sujet.»

L’AMA a déclaré que depuis que la non-conformité des législations en Tunisie a été établie, elle a travaillé avec les autorités pour régler le problème rapidement. «En effet, d’excellents progrès ont été réalisés à cet égard, ce qui fait que ce dernier développement est d’autant plus malheureux et inopportun.»

«L’AMA reste confiante dans le fait que cette question sera résolue très prochainement. L’avenir», indique le communiqué de l’agence.

Quelques heures après l’incident du drapeau vendredi, une vidéo diffusée par les services de la présidence montrant Saïed visitant la piscine, faisant hisser le drapeau et exécuter l’hymne national.

Lors d’une réunion avec le Premier ministre Ahmed Hachani et d’autres hauts responsables, Saïed a déclaré que le pays ne peut pas «tolérer cela : la Tunisie passe avant le Comité Olympique et devant tout autre comité». Il a qualifié la dissimulation couverture du drapeau d’«acte d’agression».

Dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé la dissolution du bureau de la Fédération tunisienne de natation, ainsi que le limogeage du chef de l’Anad et d’un responsable sportif basé à Ben Arous.

La décision faisait suite aux «instructions» du président Saïed de «prendre immédiatement des mesures… contre les responsables de l’incident de dissimulation du drapeau national», indique le communiqué.

