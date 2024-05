La Tunisie est devenue un piège pour les migrants

Les réfugiés et migrants d’Afrique subsaharienne fuyant la guerre, les conflits et les gouvernements corrompus se retrouvent piégés en Tunisie, incapables de se rendre en Europe ou de rentrer chez eux. Les milliers de personnes vivant dans des camps de fortune subissent la pression d’une population frustrée et d’un gouvernement qui, selon les analystes, n’a plus d’options.

Récemment, les forces de sécurité ont attaqué deux camps temporaires et un site de protestation dans la capitale Tunis, forçant plus de 500 réfugiés à monter dans des bus en direction de la frontière algérienne où ils ont été abandonnés. D’autres pourraient avoir été expulsés vers la Libye.

L’organisation Refugees in Libya a décrit le parcours misérable des demandeurs d’asile, dont beaucoup voyageaient avec des nourrissons, à qui des personnes hostiles en Tunisie avaient refusé l’aide et qui n’avaient pas pu accéder au transport vers Tunis.

À l’extérieur de Sfax, à 278 km au sud de Tunis, sur la côte, des milliers d’Africains subsahariens, dont beaucoup sont des réfugiés enregistrés, s’abritent en plein champ, pourchassés par les services de sécurité et les habitants.

Les réfugiés en Libye ont partagé une vidéo de 400 réfugiés et migrants qui, selon eux, avaient été capturés à Sfax, ainsi que certains des camps de Tunis, et expulsés vers la Libye le 2 mai. La seule indication dont dispose l’ONG sur ce qui leur est arrivé est un message en provenance de la prison libyenne d’Al-Assa, à 19 kilomètres de la frontière.

Le président tunisien Kaïs Saïed a confirmé l’expulsion lors de la réunion du Conseil national de sécurité, accusant des personnes anonymes d’être derrière la crise migratoire avant de fustiger les «traîtres» qui les avaient autorisés à entrer en Tunisie.

Concurrence pour des ressources limitées

Le niveau de vie en Tunisie est en baisse, et ses propres statistiques migratoires témoignent d’un manque d’espoir.

Le chômage élevé qui a provoqué la révolution de 2011 demeure, alors qu’on estime que 17% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

Quelque 17 000 Tunisiens irréguliers sont arrivés en Italie en 2023, la plupart en provenance de zones populaires où séjournent les réfugiés, comme les zones industrielles autour de Sfax où seul un travail occasionnel peut permettre de manger.

Les Tunisiens se retrouvent en concurrence avec les réfugiés et les migrants pour des ressources de moins en moins nombreuses.

Il y a également eu une montée des soupçons à l’égard des étrangers, reflétée dans la rhétorique de Saïed et dans les attaques de la presse contre les ONG «étrangères» telles que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, invitant le public à se méfier d’elles pour leurs liens internationaux et les blâme pour la présence «perturbatrice» des réfugiés.

Des personnalités publiques, dont le député Badreddine Gammoudi, appellent également à la création de milices citoyennes pour lutter contre la «conspiration» des «entités suspectes» cherchant à «installer les réfugiés et les migrants en Tunisie».

«Les tensions montent à travers la Tunisie», a déclaré Hamza Meddeb, du Carnegie Middle East Center à Beyrouth. «Nous assistons à l’apparition de milices citoyennes et d’un public en colère qui s’en prend aux migrants. Quelque chose va céder… c’est inévitable. La Tunisie est devenue un piège pour les migrants», a-t-il déclaré.

À Sfax, les citoyens ont attaqué les réfugiés avec des feux d’artifice et dans la ville agricole et de pêche d’El-Amra, ils ont protesté contre les réfugiés qui se réfugient sur les terres agricoles, affirmant que les agriculteurs en avaient besoin pour nourrir leurs familles.

Canalisant les soupçons du public, Saïed décrit la Tunisie comme une victime d’un complot visant à l’envahir de réfugiés.

Lors d’une réunion du dernier Conseil national de sécurité, il a accusé des «traîtres» d’avoir reçu des millions pour ce faire, affirmant avoir vu un document «prouvant» que plus de 20 millions de dinars (6,4 millions de dollars) d’une organisation anonyme étaient acheminés officieusement pour un projet de centre de migrants à Sfax.

Dangereux – mais impossible de rentrer chez soi

Un refrain courant en Tunisie est que les réfugiés et migrants noirs sont expulsés vers leur pays d’origine.

L’OIM estime qu’environ 15 000 personnes campent dans des oliveraies à l’extérieur de Sfax. Le HCR a déclaré avoir enregistré 11 535 réfugiés entre janvier 2023 et avril de cette année, portant le nombre total de réfugiés dans le pays à 16 500.

Beaucoup dorment probablement dans les champs à l’extérieur de Sfax, ou près de Zarzis, à la frontière libyenne, et dans divers autres points.

C’est inconfortable et dangereux, mais pour beaucoup, rentrer chez eux n’est tout simplement pas possible.

Salahadin, 26 ans, ancien infirmier au Soudan, a déclaré à Al Jazeera en mars avoir quitté El Geneina, dans l’ouest du Darfour, en août. Retourner au Soudan n’était pas une option.

«Ils [le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide] ont tué mon peuple, ma famille, tous… tués », a-t-il déclaré catégoriquement.

Abdul, 24 ans, qui travaillait dans les mines de Sierra Leone depuis l’âge de huit ans aux côtés de son père, a vécu une histoire tout aussi tragique.

«J’y ai vu beaucoup de Blancs», a-t-il déclaré, décrivant les Libanais, les Israéliens et les Américains qui se rendaient en Sierra Leone pour ses diamants, son or et son cobalt. «J’ai travaillé avec les esclaves. Beaucoup d’enfants esclaves», dit-il. «Je les ai vus [les propriétaires de la mine] tuer des gens», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Ils ont cette tradition selon laquelle ils tuent quelqu’un et l’enterrent à la banque. C’est de la chance.»

Les eaux se calment à l’approche de l’été

Meddeb, du Carnegie Center, a déclaré que l’opinion publique ne permettrait pas à Saïed d’installer des migrants dans des camps. «L’opinion publique ne le permettrait pas. Il ne peut pas non plus les expulser… tout ce qu’il peut faire, c’est les pousser à travers le pays et leur rendre la vie difficile », a-t-il déclaré.

Alors que le nombre de réfugiés et de migrants augmente en Tunisie, les eaux entre l’Afrique et l’Europe se calment à l’approche de l’été et le passage vers le nord devient plus facile. La migration irrégulière reviendra en tête de l’agenda politique européen.

L’Italie et l’Union européenne tentent constamment d’externaliser leurs préoccupations migratoires vers la Tunisie et la Libye, les exhortant chacune à mettre un terme au flux de personnes désespérées qui quittent leurs côtes.

«Le fait que la migration soit considérée comme une force déstabilisatrice en Europe semble être devenu une vérité largement acceptée, tant en Europe qu’ailleurs», a déclaré Ahlam Chemlali, chercheuse en migration et externalisation à l’Institut danois d’études internationales.

«Cependant, d’autres facteurs entrent en jeu ici. Nous avons des élections européennes [à la Commission et au Parlement] à venir et… nous voyons des partis radicaux se battre pour le pouvoir en France et en Allemagne, ainsi que ceux qui gouvernent déjà en Italie. Tous veulent se détourner de leurs propres problèmes et être perçus comme étant durs à l’égard de l’immigration», a-t-elle déclaré.

À la mi-avril, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, accompagnée d’une importante délégation ministérielle, a effectué une quatrième visite en moins d’un an en Tunisie pour conclure des accords qui, selon elle, étaient les caractéristiques de son plan Mattei – des partenariats avec des États africains sur les transferts d’énergie en échange de l’empêchement de la migration irrégulière.

En mars, le Financial Times a rapporté que l’UE allait mettre 165 millions d’euros (177 millions de dollars) à la disposition de Tunis sur trois ans pour aider à limiter la migration – bien plus que le chiffre que l’Union avait précédemment admis publiquement.

Le ministre tunisien de l’Intérieur Kamal Feki a récemment rencontré ses homologues de Libye, d’Algérie et d’Italie à Rome pour discuter de la migration. Le résultat, bien que officiellement inconnu, semble être la destruction des camps de fortune et le transfert des frontières vers la Libye.

La tension accrue en Tunisie est le résultat de cette politique, a déclaré Chemlali. «Ce sont les conséquences des politiques d’externalisation des frontières, qui piègent de facto des milliers de personnes en Tunisie, tout en renforçant les attaques racistes du président contre les migrants et en encourageant son autoritarisme croissant», explique-t-elle

Les difficultés financières de la Tunisie sont aggravées par le refus de Saïed de négocier avec le Fonds monétaire international (FMI), dont il a qualifié les exigences de réformes économiques de «diktats». Au lieu de cela, il s’appuie sur les prêts et les programmes d’aide de l’UE et des États arabes pour masquer les fissures de l’économie dépendante des subventions.

D’une impasse, l’autre

La position de la Tunisie à l’extrémité nord de l’Afrique signifie que les espoirs de ceux qui fuient le continent ont toujours été une impasse.

Le conflit au Soudan a déplacé 7,5 millions de personnes. Les coups d’État, les effets dévastateurs du réchauffement climatique et la concurrence intense pour les ressources restantes ont déplacé 13,6 millions de personnes cette année en Afrique centrale et occidentale.

Ce que cela signifie que la trentaine de personnes expulsées que l’ONG Refugees in Libya recherche sont perdus dans le nord de la Tunisie.

Selon l’organisation, les trains leur ont interdit l’embarquement et les commerçants ont refusé de les servir, effrayés par les rumeurs selon lesquelles l’aide aux réfugiés noirs serait criminalisée.

Sans alternative, les hommes, les femmes et les enfants ont dû dormir dans des grottes.

Ils continuent de marcher. Ils ne peuvent pas faire grand-chose d’autre.

Traduit de l’anglais.

Source : Al-Jazeera.