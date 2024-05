Marcel Koller : «Les joueurs d’Al-Ahly connaissent la force de l’Espérance» 

L’entraîneur suisse d’Al-Ahly Marcel Koller a appelé les supporters de son équipe à venir très nombreux au stade du Caire, demain, samedi 25 mai 2024, à 20 heures, lors du match qui l’opposera à l’Espérance de Tunis en finale retour de la Champions League africaine.

Koller, qui parlait lors d’une conférence de presse, aujourd’hui, vendredi 24 mai, au Caire, a déclaré : «Nous avons besoin du public d’Al-Ahly demain afin que l’adversaire sente qu’il joue à l’extérieur et face à un grand public».

Il a ajouté : «Je n‘appréhende pas les matches différemment. Il n’y a pas de différence entre les finales et les matches ordinaires. Nous sommes ici à Al-Ahly et moi, particulièrement, j’appréhende toutes les rencontres avec le même sérieux.»

«Je sais que si nous encaissons un but, nous devons en marquer deux et nous en sommes entièrement conscients. C’est pourquoi nous allons tenter d’empêcher l’Espérance de marquer un but», a souligné l’entraîneur suisse de l’équipe égyptienne, ajoutant : «Et même si cela arrive, tous les joueurs savent qu’ils doivent marquer deux buts dans le temps qui reste. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner».

«Mon rôle est de préparer les joueurs à tous les scénarios. Celui qui a vu le match aller connaît bien la force de l’Espérance. Il sait aussi que les deux équipes ont des chances égales. Celui qui pense le contraire et estime que la rencontre sera facile est un rêveur et se trompe énormément», a encore souligné Koller, comme pour avertir ses joueurs contre une trop grande assurance qui les ferait tomber dans la facilité. Et d’ajouter : «Aucun joueur ne sous-estime la rencontre et tous connaissent la force de l’Espérance. Je me prépare et je prépare les joueurs à tous les scénarios possibles afin de parer à toute éventualité».

