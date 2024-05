Miguel Cardoso : «La Champions League reste notre principal objectif»  

Miguel Cardoso, entraîneur de l’Espérance de Tunis, a déclaré que son équipe n’a pas joué de manière défensive lors de la finale aller de la Champions League africaine, terminée sur un score nul (0-0), samedi dernier, au stade de Radès, affirmant que les Sang et Or ont dominé la rencontre, ce dont témoignent les statistiques.

Cardoso, qui parlait au cours d’une conférence de presse aujourd’hui, vendredi 24 mai 2024, au Caire, où son équipe doit jouer le match retour, demain, samedi à 20 heures, contre Al-Ahly local, a déclaré : «Nous nous préparons à ce match comme nous le faisons avant tous les matches et notre objectif aujourd’hui est de remporter la finale de la Champions League».

«Nous devons entamer le match sans peur et utiliser toutes nos armes sur le terrain. Je ne crois pas à la sorcellerie, mais je crois au sorcier qui œuvre à améliorer ses qualités footballistiques et qui transforme les occasions. C’est ma philosophie d’entraîneur», a encore déclaré Cardoso.

«Je fais confiance aux géants et les géants, ce sont les joueurs de mon équipe auxquels je fais une entière confiance», a dit l’entraîneur portugais, et d’ajouter : «Nous sommes en finale de la Champions League et les joueurs sont très concentrés et dévoués à leur club».

Revenant sur le match aller, Cardoso a déclaré : «Quand tu regardes la finale de l’Europa League entre le Bayer Leverkusen et Atalanta, il n’y avait pas une équipe qui défend et une autre qui attaque, mais un match équilibré et c’est ce que nous voulons. J’ai revu le match aller et je suis satisfait de ce que mon équipe a présenté».

I. B.