Kairouan : Yura Corporation va recruter 6000 personnes d’ici 2026

La filiale tunisienne de l’entreprise sud-coréenne Yura Corporation Tunisia, spécialisée dans la fabrication des câbles et composants électriques dédiés à l’industrie automobile, prévoit le recrutement de 6000 personnes d’ici 2026.

C’est qu’ont indiqué les responsables de la société lors de la visite que lui a rendue, le 9 octobre 2024, à son siège à Kairouan le directeur général de l’Agence de promotion des investissements extérieurs Fipa-Tunisia, Jalel Tebib, qui était accompagné par Kais Mejri, le Pdg l’Agence foncière industrielle (Afi).

La visite de suivi de développement à l’entreprise sud-coréenne était effectuée en présence du gouverneur de Kairouan Dhaker Bargaoui.

Fondée en novembre 2007, la filiale tunisienne Yura Corporation est implantée dans la zone industrielle de Kairouan 2. Elle dispose depuis le 24 septembre dernier de son terrain industriel qui s’étend sur une superficie de plus de 3 hectares, suite à la signature d’un contrat de vente avec l’AFI le mois dernier.

Yura Corporation Tunisie emploie actuellement 2 000 salariés et prévoit l’embauche de 6000 d’ici à 2026.

A vec ses trois unités de production, l’entreprise renforce l’écosystème de l’industrie des composants automobiles qui représente l’un des secteurs stratégiques pour l’économie tunisienne.

Actuellement, notre pays compte plus de 280 entreprises dans ce secteur, employant plus de 95 000 personnes et générant un chiffre d’affaires dépassant les 2,4 milliards d’euros, soit plus de 16% des exportations du pays.

Le projet Yura, qui a bénéficié des soutiens conjugués des agences publiques Fipa, l’Apii et l’Afi et du gouvernorat de Kairouan, vise à renforcer sa collaboration avec les différentes structures d’accompagnement et d’appui afin de répondre à ses besoins d’investissement pour l’extension de ses activités en Tunisie.

Yura Corporation dispose d’usines dans plusieurs pays dans le monde. Outre ses 7 filiales en Corée du Sud, le groupe est présent en Chine, au Vietnam, en Slovaquie, en Serbie, en Russie et en Tunisie. Il est considéré comme l’un des leaders mondiaux dans son domaine, fournissant d’importants constructeurs automobiles, notamment Hyundai et Kia Motors.

I. B.