Le groupe slovaque Etilog crée une usine à Sbikha (Kairouan)

Etilog, l’entreprise slovaque spécialisée dans la fabrication des emballages spéciaux pour l’automobile et l’aérospatiale, a donné le coup d’envoi des travaux de construction d’une unité industrielle de sa filiale tunisienne, le 9 octobre 2024, dans la zone industrielle de Sbikha 2 au gouvernorat de Kairouan.

Leader technologique européen pour les systèmes d’emballage, Etilog emploie plus de 250 employés basés sur ses sites de Presov, Dunajska Streda et Svidnik, en Slovaquie.

Avec cette nouvelle unité, qui s’étendra sur une superficie d’un hectare et dont la première phase générera 210 emplois immédiats, s’inscrit dans un plan d’expansion géographique du groupe dans la région du Maghreb et de l’Afrique.

La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de Kairouan Dhaker Bargaoui, le directeur général de l’Agence de promotion des investissements extérieurs (Fipa-Tunisia), Jalel Tebib, le Pdg de l’Agence foncière industrielle (Afi) Kais Mejri et le Dga de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (Apii) Kamel Ouerfelli.

La Tunisie est la première destination choisie par ce groupe pour son extension internationale dans une zone de développement régional. Cela s’explique par sa situation géographique stratégique, sa proximité, son écosystème entrepreneurial dynamique, ses compétences qualifiées et disponibles. Notre pays se positionne, par ailleurs, comme l’un des sites les plus prometteurs pour le développement de l’industrie des composants automobiles dans la région, et il accorde des facilités et des soutiens intéressants aux investisseurs étrangers. Ces derniers ont également confiance dans le potentiel de croissance du marché tunisien.

A noter que la Tunisie compte plus de 280 entreprises dans le secteur des composants automobiles, qui emploient plus de 95 000 personnes et génèrent un chiffre d’affaires dépassant les 2,4 milliards d’euros, soit plus de 16% des exportations globales du pays.

