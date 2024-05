L’appel à participation aux Tunisia Africa Business Meetings, qui se tiendront les 2 et 3 juillet 2024 à Tunis, a été lancé par le Centre de promotion des exportations (Cepex).

Les entreprises tunisiennes cherchant à accéder aux marchés africains ou à intensifier leurs partenariats actuels peuvent s’inscrire via ce lien avant la date limite fixée au 15 juin.

Ces rencontres aideront les participants à sélectionner des partenaires et des clients parmi les principaux fournisseurs et opérateurs commerciaux représentant 30 pays d’Afrique subsaharienne, à travers des rencontres B2B et des partenariats professionnels.

L’événement, organisé par le Cepex en partenariat avec l’Agence de coopération allemande pour le développement (GIZ) et le programme Arab Africa Trade Bridges (AATB) de la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC), offrira aux entreprises tunisiennes l’occasion de rencontrer les représentants de 150 entreprises africaines, parmi les acteurs économiques majeurs de la région, actif dans 10 secteurs porteurs tels que l’alimentation, l’électricité, l’habillement, la pharmacie et les matériaux de construction.

Un processus de sélection des fournisseurs et acteurs économiques les plus influents des secteurs ciblés dans chaque pays ciblé a été mené en coordination avec le réseau de représentants commerciaux du Cepex dans six pays africains, à savoir la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la République Démocratique du Congo, le Nigeria, Kenya et le Sénégal, ainsi qu’avec les missions diplomatiques tunisiennes en Afrique.

Le programme de l’événement comprendra deux parties principales : une séance plénière de lancement à Tunis, diffusée en direct, suivie de rencontres B2B en face à face.

La précédente édition a connu une participation impressionnante, avec plus de 1 000 participants, dont 80 entreprises représentant 17 pays africains et 150 entreprises tunisiennes issues de 10 secteurs différents.

Cette assemblée diversifiée a donné lieu à un nombre important de 2 317 réunions B2B.

D’après Tap.