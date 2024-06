Acwa Power produira 200 000 tonnes d’hydrogène vert en Tunisie

Un protocole d’accord (MoU) a été signé entre la Tunisie et le groupe saoudien Acwa Power pour la mise en œuvre de projets d’hydrogène vert pour les énergies renouvelables et le dessalement en Tunisie.

La cérémonie s’est tenue vendredi 31 mai 2024 au Palais du Gouvernement dans la Kasbah, en présence de plusieurs ministres et de représentants d’organismes et organisations nationaux.

La Tunisie ambitionne de produire 8,3 millions de tonnes d’hydrogène vert, dont 2,3 millions de tonnes pour le marché local et 6 millions de tonnes pour l’exportation, a indiqué Wael Chouchane, secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique au ministère de l’Industrie.

L’accord est un point de départ pour le développement du projet de production d’hydrogène vert, qui vise à produire 200 000 tonnes d’hydrogène vert dans sa première phase, a-t-il ajouté, notant que le projet comprendra une unité d’électrolyse de 2 GW et une centrale solaire et éolienne d’une capacité totale d’environ 4,1 GW, portant l’investissement total dans le projet à 6 milliards de dollars.

Dans ce contexte, Chouchane a souligné que le processus d’étude et de développement du projet prendra entre deux et quatre ans, avec le lancement effectif en 2027/2028 et le début de la production en 2030.

Pour un avenir durable

Ce projet constitue une opportunité pour renouveler l’engagement en faveur d’un avenir durable pour la Tunisie et le monde, d’autant que la transition vers l’hydrogène vert et ses dérivés constitue non seulement une solution pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, mais aussi une belle opportunité pour piloter le développement économique et industriel du pays. Cela contribuera également à réduire la dépendance à l’égard des importations de gaz et de pétrole, contribuant ainsi à une amélioration globale de la balance commerciale et à la création d’emplois.

Samia Charfi Kaddour, chef de cabinet du Premier ministre, a souligné que la signature du protocole d’accord sur l’hydrogène vert entre le gouvernement tunisien et la société saoudienne Acwa Power est un événement important qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation de l’orientation de l’Etat tunisien vers la transition énergétique et les énergies renouvelables.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la préparation d’une infrastructure avancée de production d’hydrogène vert intégré aux énergies renouvelables en Tunisie, d’une capacité totale d’environ 12 GW d’énergies renouvelables.

La première phase de ce projet repose sur la production d’électricité avec une capacité concentrée d’environ 4,1 GW d’énergie renouvelable, répartie entre 1,7 GW d’énergie solaire photovoltaïque et 2,4 MW d’énergie éolienne, avec des options évolutives en réponse aux besoins nationaux.

La phase initiale du projet permettra la production d’environ 200 000 tonnes d’hydrogène vert par an pour un coût d’investissement total d’environ 6,2 milliards de dollars.

Le projet comprend le développement d’autres phases qui contribueront à augmenter la capacité concentrée d’énergie renouvelable à 12 gigawatts et la production d’hydrogène vert à plus de 600 000 tonnes par an.

A travers ce projet, la Tunisie met en œuvre sa stratégie nationale pour l’hydrogène vert et ses dérivés en attirant les investissements locaux et étrangers, en tirant parti des capacités nationales existantes, des infrastructures industrielles et énergétiques et de la situation stratégique de la Tunisie.

Un acteur de référence

Acwa Power est l’un des principaux développeurs, propriétaires et exploitants de centrales électriques, d’usines de dessalement et d’infrastructures d’hydrogène vert.

Son portefeuille totalise environ 55 GW de capacité de production installée, 7,6 millions de mètres cubes par jour d’usines de dessalement et 1,2 million de tonnes par jour de production d’ammoniac vert, ce qui représente un investissement de plus de 84,7 milliards de dollars américains.

Le groupe est présent dans douze pays et emploie plus de 4 000 personnes dans le monde.

D’après Tap.