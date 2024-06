Aslan Berjeb: «Des coopérations intéressantes entre la Tunisie et l’Italie dans l’agroalimentaire»

Une conférence sur le thème «Agroalimentaire : opportunités d’investissement et d’affaires entre la Sicile et la Tunisie» s’est tenue le 1er juin 2024 au Palazzo della Borsa, qui abrite la Chambre de commerce de Catane, centre industriel, logistique et commercial important, sur les possibilités d’investissement entre l’Italie et notamment la région Sicile et la Tunisie dans le secteur agroalimentaire.

Parmi les participants, le président de l’Assemblée régionale sicilienne, Gaetano Galvagno, l’ambassadeur de la Tunisie à Rome, Mourad Bourehla, le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), Aslan Berjeb et le président de la Chambre tuniso-italienne du commerce et de l’industrie, Mourad Fradi.

«L’événement, organisé par l’ambassade de Tunisie à Rome en collaboration avec le consulat de Tunisie à Palerme, sous l’égide de la Région de Sicile, et avec le soutien de deux organismes gouvernementaux tunisiens, l’Agence de promotion des investissements extérieurs (Fipa) et le Centre de promotion des exportations (Cepex)», explique Berjeb, à l’Agence Nova, qualifiant la réunion d’«extrêmement intéressante, car à travers le B2B, l’initiative a réuni des entrepreneurs italiens avec leurs homologues tunisiens du secteur agricole et agro-alimentaire».

«Nous avons également traité des secteurs spécifiques comme l’hydroponie, c’est-à-dire cette activité agricole qui prend en considération la situation environnementale, y compris le stress hydrique», ajoute Berjeb, soulignant que la sécheresse, exacerbée par les effets désastreux du changement climatique, ainsi que le manque de l’eau «est une condition connue en Tunisie, mais aussi dans de nombreux autres pays de la région».

La coopération tuniso-italienne dans le domaine agricole et agroalimentaire suit d’autres pistes, notamment l’huile d’olive, dont les deux pays sont d’importants producteurs, mais aussi les huiles essentielles et les plantes aromatiques, ou encore l’élevage, secteur où des coopérations sont déjà en cours.

Berjeb révèle que la rencontre de Catane sera suivie d’une deuxième rencontre qui sera programmée en Tunisie «pour développer davantage les flux commerciaux entre les deux pays et créer de nouvelles opportunités d’investissement».

Le secteur agroalimentaire en Tunisie représente environ 12% du PIB, avec 1 020 entreprises de plus de 10 salariés chacune, dont environ 200 produisent entièrement pour l’exportation. Il s’agit principalement de PME, implantées sur tout le territoire national et à proximité des zones agricoles ou des principaux centres urbains. Le secteur emploie 73 770 personnes, soit environ 14% de ceux employés dans le secteur manufacturier, dont environ 16 800 (22,7%) sont employés dans des entreprises totalement exportatrices. Selon la classification de la Nomenclature des activités tunisienne de 2009, il existe 30 filières agroalimentaires en Tunisie, dont 9 concernent uniquement les boissons.

Imed Bahri