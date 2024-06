Les 3e Rencontres d’affaires Tunisie Afrique  

Les 3e Tunisia Africa Business Meetings (TABM), organisées les 2 et 3 juillet 2024 à Tunis, à l’initiative du Centre de promotion des exportations (Cepex), verront la participation de plus de 100 acheteurs venus de 30 pays subsahariens.

Au programme de ce rendez-vous d’affaires, outre les réunions B2B, des ateliers et des visites d’entreprises.

L’événement verra la participation de professionnels opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, des industries mécaniques et électriques, du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure, des industries pharmaceutiques, des matériaux de construction et d’ouvrages publics, de l’industrie chimique, des services de santé, de l’éducation et de la formation, de l’informatique, etc.

Une plateforme sera mise à la disposition des participants tunisiens pour promouvoir leurs produits et services et planifier des rendez-vous d’affaires directs.

Le TABM 2024 sera organisé en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, avec le soutien de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et des Arab-Africa Trade Bridges (AATB) de la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC).