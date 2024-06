Enterprise Europe Network pour l’internationalisation des PME tunisiennes

Les représentants de neuf structures tunisiennes d’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs privé et public ont officiellement lancé, mardi 4 juin 2024, l’antenne tunisienne de l’Enterprise Europe Network (EEN), qui opère dans 39 pays.

Il s’agit notamment de l’Agence pour la promotion de l’industrie et de l’innovation (Apii), du Centre tunisien de promotion des exportations (Cepex), des Smart Tunisian Technoparks (S2T), de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT), de l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), du Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (Citet) et du Centre technique des industries mécaniques et électriques (Cetime).

S’exprimant lors de la conférence de lancement de l’EEN Tunisie, Fatma Thabet, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, a souligné que ce réseau est une riche source d’informations et de connexions commerciales, ainsi que de synergies régionales et européennes.

Passerelle vers de nouvelles opportunités de marché

La relance du réseau en Tunisie et l’implication des entreprises tunisiennes dans les activités de l’EEN renforceront considérablement la résilience économique en diversifiant les sources de revenus et en réduisant la dépendance à l’égard de secteurs ou de marchés spécifiques, a expliqué la ministre, ajoutant qu’en établissant des collaborations avec différents acteurs et en explorant de nouveaux domaines d’activité, les entreprises tunisiennes peuvent mieux se préparer aux défis et opportunités émergents.

Mme Thabet a souligné la nécessité pour ces entreprises de se lancer dans des projets innovants, de renforcer leurs relations avec les partenaires internationaux et de se positionner sur de nouveaux marchés afin d’accroître leur compétitivité et trouver de nouvelles niches de développement.

De son côté, le PDG de l’Apii, Amor Bouzouada, a déclaré à l’agence Tap que le réseau apportera un accompagnement sur mesure aux PME tunisiennes, rationalisera le transfert de technologie et aidera les entreprises à identifier et à répondre aux appels à projets communs de recherche et de développement avec leurs homologues étrangers. Il mettra également en relation les entreprises avec les principaux acteurs du marché pour promouvoir les produits tunisiens à l’international et ouvrir de nouvelles opportunités de marché.

Bouzouada a souligné que le réseau cible tous les secteurs et produits innovants répondant aux normes internationales et aux objectifs de développement durable, ajoutant que toutes les organisations partenaires du réseau soutiendront et guideront les entreprises pour qu’elles suivent le rythme des tendances mondiales en matière de protection de l’environnement, de gestion de l’énergie et de responsabilité sociale des entreprises.

Gamme complète de services de soutien et de mise en réseau.

Le représentant de l’Utica, Adel Manaa, a noté que l’EEN soutiendra les entreprises tunisiennes dans leur quête d’innovation et d’expansion du marché en Europe. Il servira de passerelle vers de nombreuses opportunités stratégiques et opérationnelles pour les PME, expliquant que le réseau peut répondre aux besoins des entreprises qui cherchent à innover, à croître et à réussir à l’échelle internationale grâce à une gamme complète de services de soutien et de mise en réseau.

M. Manaa a ajouté que grâce à ce vaste réseau, les entreprises peuvent accéder à un écosystème d’innovation dynamique et diversifié, leur permettant d’exprimer et de développer leurs initiatives et projets de recherche, de développement et d’innovation.

Anna Sibilla, conseillère de projets au Conseil européen de l’innovation et à l’Agence exécutive du Conseil européen de l’Innovation et des PMEs (Eismea), a rappelé que le réseau, lancé en 2008, comprend 500 organisations, 39 pays et 3 000 conseillers. Il permet la création de partenariats d’échanges commerciaux et technologiques, facilite la recherche de partenaires pour des projets de recherche et d’innovation, et réalise et partage des analyses de veille commerciale.

