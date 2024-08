Mahdia : promotion de la plongée sous-marine parmi les femmes

A l’occasion de la célébration de fête nationale de femme tunisienne, l’association Abysse Plongée organise, ce mardi 13 août 2024, à Mahdia, une activité exceptionnelle de plongée sous-marine intitulé «Dive4All, femme en immersion, passion en action».

Organisé dans le cadre du projet Dive4All, avec le soutien de Maghroumin et en partenariat avec Subway Mahdia, cet événement vise à souligner l’engagement des organisateurs en faveur de l’équité de genre et de la promotion de la pratique de la plongée parmi les femmes.

Il s’agit de rendre hommage aux plongeuses de l’association ainsi qu’à la femme tunisienne plus généralement. Et de mettre en lumière l’engagement des femmes dans la plongée sous-marine, un domaine encore largement dominé par les hommes.

Cette action symbolique, à laquelle prennent part majoritairement des plongeuses, marque également la fin du projet Dive4All. Et quoi de mieux pour célébrer cette fin qu’une immersion dans les eaux turquoises de Mahdia, lieu emblématique et enchanteur?

La journée se conclura par une petite cérémonie sur place pour fêter la clôture du projet et ouvrir la voie à d’autres rêves : rendre ce sport encore plus inclusif et accessible à tous.