Ben Jemâa Motors et les défis de l’électromobilité  

Les responsables de Ben Jemâa Motors, distributeur des automobiles BMW en Tunisie, soulignent l’attachement de la marque allemande au respect des plus hauts standards de l’innovation technologique en matière de mobilité, de connectivité et de durabilité.

«Aujourd’hui, nous franchissons un pas décisif dans le parcours d’innovation de BMW en intégrant pleinement l’électromobilité, les technologies embarquées de pointe et les services connectés numéro 1 tout en préservant les codes stylistiques et l’ADN de BMW», déclare Mejdi Lakani.

«Cette transition vers l’hybride et l’électrique va renforcer l’engagement à offrir des solutions de mobilité de pointe sans compromettre les standards élevés de la voiture de luxe. La BMW XM en est la preuve et elle incarne cette vision», affirme le directeur du marketing et des ventes à Ben Jemâa Motors. Et ajoute : «Chez Ben Jemâa Motors, nous sommes déterminés à rendre l’expérience client la plus agréable possible en l’accompagnant depuis le premier contact au renouvellement de son véhicule».

Une large gamme de véhicules hybrides et électriques

«BMW souhaite mener une nouvelle transformation en initiant et en pilotant une nouvelle évolution majeure qui s’appelle l’électromobilité. Il faut savoir également que BMW n’est plus uniquement un constructeur automobile, mais plutôt une Tech Company (compagnie technologique, Ndlr). Certes, son métier principal reste de construire des voitures mais également des services et une mobilité qui convient à toutes les utilisations», déclare Mohamed Ben Jemaâ. «Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que BMW est l’un des constructeurs au monde qui offrent la plus large gamme de véhicules hybrides et électriques. Dans chaque segment où nous sommes présents, nous disposons de véhicules soit thermiques, soit hybrides, soit électriques, ce qui est rare est exceptionnel», insiste le directeur général de Ben Jemâa Motors.

Les axes stratégiques de la marque tournent autour de la numérisation, de l’électrification et du divertissement embarqué. Tout cela est dans un concept global de circularité, qui signifie développement durable, protection de la planète et de l’environnement qui sont devenus un crédo incontournable de la marque, souligne Mohamed Ben Jemaâ.

L’avenir de l’automobile/ l’automobile de l’avenir

Le responsable ajoute : «Aujourd’hui, la principale interrogation que nous avons au sein de Ben Jemâa Motors est comment accompagner et adopter cette évolution? Ce qu’il faut comprendre, c’est que les nouvelles technologies de l’information sont l’avenir de l’automobile. Cela est indiscutable. Pour ceux qui mettent en cause l’hybride ou l’électrique, il faut dire que le chemin vers ces technologies est irréversible et que nous y allons tous. Ceci implique sur le plan local et concessionnaire d’anticiper et de créer nous-mêmes cette mutation importante. Cela implique également une forte mutation au niveau des métiers traditionnels pour se transformer en métiers de demain. C’est-à-dire, les mécaniciens, les techniciens et les ingénieurs doivent aujourd’hui s’adapter à ces technologies. Ils seront plus dans l’analyse des données et dans l’interaction entre les données du véhicule et du conducteur. Ils seront des professionnels qui feront appel à l’intelligence artificielle et ils seront informés en Deep Learning. Ils devront aussi maîtriser la réalité virtuelle et augmentée en tant qu’outils de diagnostic, d’analyse et de réparation de véhicules.

Des produits à la pointe de l’innovation technologique

«Vous imaginez donc ce challenge qui nous attend pour être à la pointe de ces produits technologiques que nous clients sont en droit d’attendre aussi bien en termes de service qu’en termes de produit. Même au niveau de la vente, il y aura des mutations importantes. Il n’y aura pas de vendeurs classiques mais plutôt des Product Genius qui sont capables d’une manière pédagogique de faire comprendre au client la complexité du véhicule et que celui-ci est devenu semi-autonome. Ils seront contraints de comprendre les besoins de mobilité du client pour lui adapter le produit. Il y a une multitude de changements qui nous attendent et je confirme qu’à notre niveau nous nous y préparons d’une manière ferme non pas pour subir ces changements mais plutôt pour les anticiper et pour être partie prenante de ce mouvement.»

Communiqué.