L’expérience japonaise en développement présentée aux étudiants de l’Ena Tunis

Une conférence a été donnée, mardi 11 juin 2024, à l’Ecole nationale d’administration (Ena) par Pr. Funabashi Gaku, professeur des politiques de développement industriel à l’Ecole supérieure de management international, à l’Université internationale du Japon.

La conférence intitulée «Economic Growth and Japanese Management», a été donnée dans le cadre de la Jica Chair, fruit d’une coopération entre l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica) et l’Ena. Elle était une occasion pour partager l’expérience japonaise en développement avec les futurs responsables de la mise en œuvre des politiques publiques que sont les étudiants du cycle supérieur de l’Ena

«Notre partenariat a démarré en 2021 avec la Jica. Mais c’est grâce à des générations d’étudiants qu’on a pu continuer cette collaboration et organiser une série de conférences pour les futurs hauts cadres de l’administration tunisienne. Des conférences qui les aident à s’inspirer de l’expérience japonaise en développement», a affirmé Khaoula Laabidi, directrice de l’Ena.

La conférence, marquée par la présence de représentants de l’ambassade du Japon en Tunisie, a été une opportunité intéressante pour un échange dynamique entre les étudiants et les hôtes japonais sur l’expérience de développement industriel du Japon et des approches japonaises du management industriel.

Miyata Mayumi, représentante résidente de la Jica en Tunisie, a indiqué que «Jica Chair vise à partager l’expérience japonaise en développement sous forme de conférences présentés en ligne ou en présentiel par des professeurs japonais. Le succès du Japon d’après-guerre a été étudié par plusieurs pays dans le monde. La croissance économique et l’industrialisation rapide du Japon sont une preuve de l’efficacité de ses politiques et ses pratiques de management».

Jica Chair est une initiative lancée par la Jica dans les pays partenaires du Japon afin de promouvoir la coopération avec ces pays, en présentant l’expérience japonaise aux futurs leaders à travers plusieurs thématiques. Elle présente une opportunité pour les étudiants des universités partenaires afin de développer leurs connaissances, échanger et discuter avec d’éminents professeurs et experts japonais sur des thématiques liées à l’histoire, la politique, l’économie et l’industrie, la finance, l’éducation, la coopération internationale, etc.