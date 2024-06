Sousse : De l’or, des bijoux et une somme d’argent en dinars et en devises dans un entrepôt

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé jeudi 13 juin 2024 , la saisie d’une somme d’argent en dinars et en devises d’une valeur de 450.000 DT ainsi que de l’or et des bijoux dans un entrepôt situé à Sousse.

L’opération a été menée sur la base d’informations et d’investigations et une descente a été effectuée en coordination avec le ministère public dans ledit entrepôt, où le propriétaire et une deuxième personne ont été arrêtés.

Lors de cette descente, la police a saisie 450.000 dinars en devises tunisiennes et étrangères et une quantité importante d’or et de bijoux de source inconnue qui se trouvaient dans un coffre-fort mural.

Les deux individus ont été arrêtés et placés en détention sur ordre du ministère public.

Y. N.