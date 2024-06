La CTN prévoit 9 arrivées cet été au port de Zarzis

Le ferry Le Carthage est arrivé au port de Zarzis (gouvernorat de Médenine) samedi 15 juin 2024 à 8 heures du matin, en provenance du port de Marseille, avec 839 passagers et 427 véhicules à son bord.

Le directeur du port de Zarzis, Anis Zanned, a indiqué que ce premier voyage marque le début des traversées maritimes prévues par la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) pour assurer le retour des Tunisiens résidant à l’étranger.

Neuf traversées sont prévues, six allers-retours entre Marseille et Zarzis et trois allers simples.

Les traversées vers le port de Zarzis sont prévues les 8 et 23 juillet, le 8 août et le 16 septembre, en plus d’une traversée depuis le port de Gênes (Italie), le 23 août.

Les trois départs sont prévus les 8 et 26 août ainsi que le 16 septembre.

D’après Tap.