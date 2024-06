Table ronde sur la qualité de la vie à la cité Ennasr

L’Association des résidents de l’avenue Hédi Nouira-Ennasr-Ariana (Arahn-Ennasr) organise une table ronde sur le thème : «Le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et les exigences de la qualité de la vie et du développement socioculturel et économique à la cité Ennasr».

Cette table ronde, qui se tiendra au siège de l’arrondissement municipal d’Ennasr, le samedi 29 juin 2024, entre 9h30 à 13h), est organisé à l’occasion de la finalisation du nouveau code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (qui doit remplacer celui de 1994) et des exhortations du ministère de l’Equipement et de l’Habitat pour que les municipalités procèdent à la révision et à l’actualisation des plans d’aménagement urbain, y compris celui relatif à la cité Ennasr, qui en a grandement besoin.

«La cité Ennasr souffre de nombreux problèmes notamment liés au décalage entre les plans initiaux et ce qui a été réalisé au fil des ans ainsi que les risques d’étranglement et de dégradation dont nous voyons aujourd’hui les prémices avec les nombreux embouteillages, la pollution sous toutes ses formes ainsi que la dépréciation de la qualité de la vie et des biens résidentiels et commerciaux de même que l’absence d’établissements socioculturels et sportifs à la hauteur des attentes légitimes des résidents de cette cité en croissance urbaine et démographique rapide», écrit Arahn-Ennasr dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

«Cette table ronde vise à réunir des compétences de haut niveau pour procéder à une ébauche de diagnostic et de recommandations destinées à mettre fin à la dégradation de la cité Ennasr et en premier lieu l’avenue Hedi Nouira, censée se ranger parmi les plus grandes avenues du continent africain et qui reste tout de même la plus grande avenue de la Tunisie», ajoute l’association, qui se dit «convaincue que l’approche participative de la société civile et des résidents, toutes catégories confondues (y compris les détenteurs de commerces en tous genres), permettra d’engager un débat serein et constructif avec les autorités compétentes en vue de faire de la cité Ennasr une ville où il fait bon vivre et rehausser l’avenue Hedi Nouira au niveau espéré ses concepteurs initiaux et de la mémoire du grand militant et homme d’état dont elle porte le nom.»