Tunisie : Décès de l’ancien président de la FTF Me Moncef Foudhaili

Moncef Foudhaili, avocat et ancien président de la Fédération tunisienne de football (FTF), est décédé ce jeudi 20 juin 2024.

La FTF, le Comité national olympique tunisien (Cnot) et l’Ordre national des avocats tunisiens (Onat) ont présenté leurs condoléances à la famille, proches et amis de Me Foudhaili, décédé ce jour suite à long combat contre la maladie.

Ancien président de l’Olympique du Kef Moncef Foudhaili sera accompagné à sa dernière demeure demain, vendredi 21 juin 2024, au cimetière Charefine au Kef, sa ville natale, et ce, après la prière d’el Asr.

Y. N.