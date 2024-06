L’équipe de Tunisie de rugby à VII à l’assaut de l’Afrique

Jérémy Aicardi, nouveau sélectionneur de l’équipe de Tunisie de rugby, se donne pour objectif de faire figurer ses protégés dans le Top Six de la Coupe d’Afrique des nations de rugby à VII (Africa Men’s sevens 2024) qui se déroulera à Port-Louis, île Maurice, du 29 juin au 7 juillet.

Dans un entretien accordé à l’agence Tap, Aicardi, qui est à l’œuvre depuis seulement cinq semaines, au cours desquelles il a conduit pas moins de six stages de préparation, a déclaré que «sur les 16 joueurs composant la liste élargie, 5 viennent de France dont quatre binationaux et un seul joueur français ayant des origines tunisiennes. Le reste de l’effectif est composé de joueurs locaux.» Les 12 joueurs qui seront finalement retenus pour la compétition seront connus demain, lundi 24 juin.

La Tunisie se trouve dans le même groupe que le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et l’Ouganda, et Aicardi espère gagner le premier match pour se lancer dans la compétition et, pourquoi pas, terminer dans le top 6 pour décrocher un billet au tournoi qualificatif à la prochaine coupe du monde de la discipline.

«Aujourd’hui, le rugby africain s’est nettement développé. Les équipes se caractérisent par un jeu rapide avec des garçons qui jouent beaucoup debout et à qui il ne faudra pas laisser trop d’espaces. Nous allons jouer avec nos moyens et défendre nos chances jusqu’au bout, à condition de bien négocier nos matches, surtout sur le plan offensif. Je reste convaincu que l’équipe réalisera de très bonnes performances», a conclu Aicardi.