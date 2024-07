Dans cette lettre ouverte au président de la république, l’auteur plaide pour une destination touristique tunisienne respectueuse de l’environnement et du bien-être des communautés locales, attirant ainsi une nouvelle génération de voyageurs éco-responsables.

Tarek Kaouache *

Monsieur le Président de la République,

I have a dream.

Imaginons, l’espace d’un clin d’œil, la Tunisie comme le phare mondial du tourisme durable, une destination incontournable pour les voyageurs soucieux de l’environnement et du bien-être des communautés locales, dont le nombre est en augmentation exponentielle d’une année à l’autre. Cette vision audacieuse est à notre portée si nous osons sortir des sentiers battus et adopter une stratégie révolutionnaire.

La Tunisie, ce petit pays au beau milieu de la mère des mers, au beau milieu de toutes les cartes géographiques, au beau milieu de l’Histoire, en plein cœur de la civilisation humaine. Ce joyau méditerranéen a le potentiel de redevenir un leader mondial du tourisme durable, transformant sa richesse naturelle et culturelle en un modèle de durabilité et d’innovation.

Gouvernance touristique révolutionnaire

Créons un Conseil national du tourisme durable, utilisant la blockchain pour une transparence totale. Une plateforme numérique participative permettra à chaque citoyen de s’impliquer directement dans les décisions touristiques.

En adoptant ces outils modernes, nous garantirons une transparence inédite et une participation active des citoyens dans la gestion et le développement de notre secteur touristique. Chaque décision sera prise en concertation avec toutes les parties prenantes, assurant une approche collaborative et inclusive.

Destination 100% neutre en carbone

Lançons un programme ambitieux pour que toutes nos zones touristiques deviennent 100% neutres en carbone. Imaginons des hôtels fonctionnant exclusivement à l’énergie solaire et des réseaux intelligents optimisant la consommation d’énergie. Chaque hébergement, chaque activité, chaque transport intégré dans une vision globale de réduction de l’empreinte carbone.

Ce programme positionnera la Tunisie comme un leader mondial de la durabilité environnementale, attirant ainsi une nouvelle génération de voyageurs éco-responsables, et montrant au monde entier que la transition écologique est non seulement possible mais bénéfique.

Technologie de pointe pour un tourisme intelligent

Développons une destination intelligente utilisant l’Intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT) pour une expérience touristique inégalée et écologique. Une application mobile, «Tunisia EcoTour», guidera les touristes vers des pratiques durables et calculera leur empreinte carbone, exploitant le talent des jeunes tunisiens et tunisiennes pour développer ces technologies de pointe.

Des capteurs intelligents optimiseront la gestion des ressources naturelles, réduiront les gaspillages et garantiront une gestion efficace de l’énergie et de l’eau. Ces technologies de pointe permettront d’optimiser l’expérience des visiteurs tout en minimisant leur impact environnemental, faisant de chaque voyageur un acteur de la durabilité.

Emplois pour les jeunes diplômés

Ce virage vers le tourisme durable représente une opportunité unique de création d’emplois pour nos jeunes diplômés. En investissant dans des secteurs comme les énergies renouvelables, la gestion intelligente des infrastructures touristiques, et les technologies numériques appliquées au tourisme, nous offrirons des perspectives professionnelles stimulantes et innovantes.

En encourageant l’entreprenariat local et en soutenant les initiatives jeunesse, nous stimulerons l’économie tout en répondant aux aspirations de la jeunesse tunisienne pour un avenir durable et prospère.

Économie inclusive et équitable

Transformons notre économie touristique en soutenant les micro-entreprises locales et en créant des coopératives touristiques. Les profits du tourisme doivent bénéficier directement aux communautés locales.

En favorisant une économie inclusive et équitable, nous garantirons que les bénéfices du tourisme soient répartis de manière juste et contribuent au développement durable de nos communautés. Chaque village, chaque quartier, chaque entreprise bénéficiera directement des richesses générées par un tourisme respectueux et solidaire.

Éducation de la nouvelle génération

Fondons une Académie du tourisme durable et utilisons la réalité virtuelle pour sensibiliser les enfants et les adultes à l’importance du tourisme durable. Des partenariats avec des influenceurs et des médias internationaux mettront en lumière nos initiatives innovantes. Une éducation proactive et des campagnes de sensibilisation globales renforceront notre position de leaders en matière de tourisme durable. Par des programmes éducatifs interactifs et des campagnes médiatiques percutantes, nous sensibiliserons le monde entier à notre engagement en faveur d’un tourisme responsable et durable.

Infrastructures durables et mobilité verte

Construisons des éco-lodges avec des matériaux durables et développons des transports en commun écologiques dans toutes les zones touristiques. En investissant dans des infrastructures durables, nous créerons des expériences touristiques authentiques et respectueuses de l’environnement, tout en réduisant notre empreinte écologique. Chaque infrastructure et chaque transport seront pensés et conçus dans une optique de durabilité et de respect de l’environnement.

Suivi et amélioration continue

Adoptons des indicateurs de performance durables et publions régulièrement des rapports de progrès transparents.

Créons des «laboratoires vivants» pour tester et affiner nos innovations durables. Un suivi rigoureux et une amélioration continue garantiront que nos initiatives restent à la pointe de la durabilité et de l’innovation. Chaque projet sera évalué, amélioré, et ajusté en continu, pour s’assurer de son efficacité et de son impact positif.

Monsieur le président de la République,

Avec cette stratégie révolutionnaire, nous pouvons transformer la Tunisie en un modèle mondial de tourisme durable. Ensemble, faisons de notre pays un exemple éclatant de durabilité, d’inclusion et d’innovation.

Arrêtons avec l’image d’un tourisme 3S. Il est temps de sortir des sentiers battus et d’embrasser une vision audacieuse pour notre avenir touristique.

Prenons des décisions courageuses et novatrices, et plaçons la Tunisie au sommet des destinations touristiques les plus durables et innovantes du monde.

Respectueusement…