Vers un label « Tourisme durable » pour maisons d’hôtes en Tunisie (5)

Dans ce cinquième et dernier article consacré à la proposition d’un label «Tourisme durable» pour maisons d’hôtes en Tunisie, l’auteur parle des innovations pour un impact durable, une gouvernance participative et une reconnaissance mondiale du label projeté.

Tarek Kaouache *

Le modèle proposé pour le déploiement et la pérennisation d’un label tunisien de tourisme durable à l’attention des maisons d’hôtes intègre un certain nombre d’innovations qui lui permettraient d’être un des labels les plus performants et les plus adaptés aux attentes des communautés locales et des voyageurs responsables.

Parmi ces innovations : (i) l’intégration d’éléments de gouvernance participative inspirés de celles du label de commerce équitable SPP pour les produits agricoles et agroalimentaires (Symbole des Producteurs Paysans); (ii) la hiérarchisation des priorités au niveau tant national que local en ce qui concerne les critères du cahier des charges en s’inspirant de la démarche proposée par SDG Compass pour l’intégration des «Objectifs de Développement Durable» (ODD) des Nations Unies; et (iii) la confiance, la crédibilité et la reconnaissance à l’échelle internationale par la conformité aux principes et bonnes pratiques recommandées par Iseal (« International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance»).

La gouvernance participative, pilier de l’innovation

L’adoption de la gouvernance participative représente un changement radical dans la gestion du tourisme durable en Tunisie, essentiel pour garantir un engagement local robuste et assurer le succès à long terme du label.

Inspiré des principes éprouvés du label SPP (Symbole des producteurs paysans), le modèle novateur proposé vise à transformer les pratiques de gouvernance en intégrant activement les voix des propriétaires des établissements concernés, des communautés locales et des parties prenantes clés.

Au cœur de cette approche se trouve une volonté de démocratiser la prise de décision. Les propriétaires de maisons d’hôtes et les représentants des communautés locales sont invités à participer activement aux processus décisionnels. Cela inclut la définition des critères de durabilité, l’élaboration des plans d’action et la gestion des impacts environnementaux et sociaux. La transparence est une valeur fondamentale, assurant que toutes les décisions sont prises de manière ouverte et accessible à tous les membres concernés.

La gouvernance participative renforce également la responsabilité sociale et environnementale des établissements faisant partie du champ d’application du label. En impliquant les acteurs locaux dans la gestion quotidienne et la planification à long terme, le label devrait encourager des pratiques durables qui préservent les ressources naturelles et culturelles de la région. Cela inclut, à titre d’exemple, la gestion responsable de l’eau, de l’énergie et des déchets, ainsi que la promotion d’initiatives sociales bénéficiant directement aux communautés locales et qui peuvent varier d’une région à une autre.

Une gestion durable des ressources naturelles et culturelles est au cœur de la gouvernance participative. Les propriétaires de maisons d’hôtes sont incités à intégrer des pratiques respectueuses de l’environnement et de la culture locale dans leurs opérations quotidiennes. Cela peut inclure la promotion de l’artisanat local, la valorisation des traditions culinaires régionales et la sensibilisation à la conservation de la biodiversité.

En encourageant une interaction respectueuse avec l’environnement naturel et culturel, le label renforcerait l’attrait des établissements d’hébergement alternatif auprès des voyageurs responsables tout en préservant l’authenticité et l’intégrité des destinations touristiques en Tunisie.

Hiérarchisation des priorités : vers une adaptation locale des ODD

La méthodologie d’intégration des ODD par les organisations, proposée par «SDG Compass» et vivement recommandée par les Nations Unies, guide la priorisation des critères du label de tourisme durable en Tunisie, assurant une pertinence à la fois nationale et locale. Cette approche innovante pour l’élaboration et la révision périodique des critères d’un label de développement durable vise à aligner les objectifs du label avec les besoins spécifiques des différentes régions tunisiennes, garantissant ainsi une réponse ciblée aux défis environnementaux, sociaux et économiques locaux tout en contribuant de manière significative aux ODD.

L’alignement sur les priorités définies par l’Agenda 2030 et adoptées par l’ensemble des Etats membres des Nations Unies en septembre 2030, est fondamental pour le label, permettant de sélectionner et de prioriser les critères en fonction des ODD les plus pertinents pour chaque région.

Par exemple, dans les régions côtières, la conservation des écosystèmes marins (ODD 14) et la promotion d’une pêche durable (ODD 12) pourraient être des priorités importantes, tandis que dans les régions intérieures, la gestion durable des ressources en eau (ODD 6) et la promotion de l’emploi local (ODD 8) pourraient être des objectifs clés plus pertinents.

En adaptant les critères du label aux réalités locales, le modèle proposé vise à répondre efficacement aux défis spécifiques rencontrés par chaque communauté. Cela inclut la résilience aux changements climatiques, la préservation de la biodiversité locale, la gestion durable des déchets et l’amélioration de l’accès à une énergie propre et abordable.

En intégrant ces aspects dans les critères de certification, le label stimulera des actions concrètes favorisant ainsi le développement durable tout en renforçant la capacité des communautés locales à répondre aux défis futurs.

Conformité aux normes : crédibilité et reconnaissance mondiale

La conformité aux principes et bonnes pratiques recommandées par l’Iseal est un pilier essentiel pour établir la crédibilité et la reconnaissance internationale du label de tourisme durable en Tunisie. En suivant ces normes rigoureuses, le label s’engage à maintenir une transparence totale dans les processus de certification, garantissant ainsi que chaque établissement certifié respecte des standards élevés en matière de durabilité environnementale et sociale.

L’adhésion aux normes et bonnes pratiques de l’Iseal implique une transparence totale dans la gestion et la communication des critères de certification. Les processus de certification sont rigoureux et vérifiables, assurant que seuls les établissements qui respectent strictement les normes environnementales et sociales du cahier des charges puissent être labellisés. Cette transparence renforce la confiance des voyageurs responsables et des partenaires commerciaux, qui peuvent ainsi faire des choix éclairés en faveur du tourisme durable.

La conformité aux normes de l’Iseal impose également une gestion responsable des impacts environnementaux et sociaux. Les établissements labellisés doivent démontrer leur engagement à minimiser leur empreinte écologique, à promouvoir la protection des écosystèmes locaux et à soutenir les communautés locales. Cela inclut la gestion durable des ressources naturelles, la réduction des déchets, et la promotion de pratiques équitables vis-à-vis des employés et des populations locales.

En respectant ces normes mondialement reconnues, le label de tourisme durable en Tunisie se positionne favorablement et même de façon unique sur le marché mondial du tourisme responsable et durable. La reconnaissance du label par l’Iseal assure aux voyageurs responsables et aux partenaires commerciaux que leurs choix contribuent réellement à la durabilité et au bien-être des destinations qu’ils visitent. Cette crédibilité accrue ouvre des portes vers de nouveaux marchés et partenariats, renforçant ainsi la position concurrentielle des établissements certifiés sur la scène internationale.

Un cadre collaboratif et participatif

Depuis 2011, la Tunisie a vu émerger de nombreuses initiatives visant à promouvoir le tourisme durable à travers le pays. Ces efforts ont été catalysés par la création de cinq DMO («Destination Management Organizations») dans des régions clés telles que Djerba, Le Kef, Zaghouan, Mahdia et Tunis-Carthage. Ces organismes ont joué un rôle crucial dans la gestion et la promotion des destinations touristiques, tout en intégrant des pratiques durables et en engageant les communautés locales.

Dans le cadre d’une démarche collaborative et participative, ces DMO peuvent maintenant jouer un rôle central dans le développement, le déploiement et la pérennisation d’un label de tourisme durable en Tunisie. En capitalisant sur les meilleures pratiques et les leçons apprises des initiatives antérieures, le label aspire à devenir un modèle unique dans son genre, non seulement en Tunisie mais aussi à l’échelle internationale. Cette approche collaborative permettra de renforcer la coordination entre les acteurs locaux, les autorités gouvernementales, les agences de développement international opérant en Tunisie, les entreprises touristiques et la société civile, garantissant ainsi une adhésion large et un impact significatif sur le terrain.

Un modèle pour les pays en développement

Le label de tourisme durable en Tunisie vise à être un modèle inspirant pour de nombreux autres pays en voie de développement confrontés aux défis similaires de développement touristique durable. En mettant l’accent sur la durabilité environnementale, la responsabilité sociale et la promotion de cultures locales, le label aspire à démontrer qu’un tourisme responsable peut stimuler le développement économique tout en préservant les ressources naturelles et culturelles.

La participation active des DMO dans ce processus garantit une appropriation locale et une gouvernance inclusive, essentielles pour assurer la pérennité et l’efficacité du label à long terme.

Pour finir, le développement d’un label de tourisme durable pour les maisons d’hôtes en Tunisie représentera une avancée significative vers un tourisme plus responsable et durable. Grâce à des innovations stratégiques telles que la gouvernance participative, l’alignement sur les ODD et la conformité aux normes internationales, ce label est bien positionné pour catalyser un changement positif dans le secteur du tourisme tout en répondant aux attentes des voyageurs modernes et des communautés locales. Avec un engagement continu et une mise en œuvre efficace, cette initiative promet de devenir un modèle pour d’autres destinations cherchant à concilier croissance économique et respect de l’environnement.

* Formateur et consultant Indépendant en économie sociale et solidaire, commerce équitable et développement durable.

