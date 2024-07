Sfax accueille un événement clé pour la commercialisation de l’huile d’olive

Sfax accueillera dans une semaine un événement majeur sur «Le marketing et la commercialisation de l’huile d’olive», organisé par le réseau tunisien des femmes de l’huile d’olive Tunisian olive oil women’s network.

Dr.-Ing. Asma Mami Maazoun

Cet événement, qui aura lieu le 24 juillet 2024, de 10h à 13h, marquera la signature d’une convention entre le réseau et le Centre sectoriel de formation professionnelle agricole de l’arboriculture en zones arides (CSFPA) de Boughrara, dans le cadre du projet Farmer- Facilitating Agricultural Results, Modernization, and Educational Resources. Il débutera par un mot d’ouverture par le représentant du CSFPA Boughrara et Deloitte Tunisie, suivi d’une présentation du projet Farmer mettant en lumière les initiatives visant à dynamiser la filière oléicole. Tunisian olive oil women’s network prendra également la parole pour exposer son rôle crucial dans la valorisation de l’huile d’olive.

L’événement explorera ensuite les tendances mondiales de l’huile d’olive, en mettant l’accent sur les innovations dans le packaging et les nouvelles habitudes de consommation.

Le développement durable dans le secteur oléicole sera au cœur des discussions, abordant les pratiques durables et la responsabilité environnementale.

Une présentation du projet Cluster Servagri illustrera comment une stratégie de clustering peut améliorer la qualité et le branding de l’huile d’olive vierge.

La journée inclura également une session sur la communication digitale et la gestion des réseaux sociaux, offrant des conseils pratiques pour accroître la visibilité en ligne de l’huile d’olive.

L’utilisation de la blockchain dans la commercialisation de l’huile d’olive sera également abordée, démontrant comment cette technologie peut garantir la traçabilité et la qualité du produit.

La discussion sur la qualité au service de l’export mettra l’accent sur les normes et certifications internationales facilitant l’accès aux marchés étrangers.

Les participants auront l’opportunité de découvrir des success stories inspirantes du secteur oléicole tunisien, illustrant des parcours de réussite exemplaires.

Enfin, une session de networking permettra aux professionnels du secteur de se rencontrer, d’échanger des idées, et de créer des synergies et de nouvelles opportunités commerciales.

Pour plus de détails et pour vous inscrire, veuillez consulter le formulaire d’inscription.