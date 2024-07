Abysse Plongée organise un stage handisub à Tabarka

L’association Abysse Plongée organise, ce samedi 20 juillet 2024 à Tabarka, gouvernorat de Jendouba, un stage de perfectionnement en prise en charge des personnes en situation de handicap.

Ce stage, organisé en partenariat avec le Club nautique Tabarka, bénéficiera de l’expertise des cadres techniques de ce club, une des plus anciennes institutions de plongée en Tunisie.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Dive4All, qui vise à promouvoir l’inclusion par le sport et la culture.

Porté par l’association Abysse Plongée, ce projet fait partie de l’initiative Maghroumin, qui a pour objectif de renforcer les capacités des membres en s’appuyant sur les expériences et les enseignements durant le projet.

Ce stage de perfectionnement en handisub est une continuité logique du premier protocole Handisub en Tunisie, qui est le fruit d’un travail collaboratif tripartite entre Abysse Plongée, la Fédération des activités subaquatiques et de sauvetage de Tunisie (Fasst), et la Fédération tunisienne des sports pour handicapés (FTSH).

À travers de telles initiatives, Abysse Plongée espère offrir à un nombre toujours plus grand de personnes l’opportunité de découvrir le monde merveilleux de la plongée, et ainsi de contribuer à une société plus inclusive et accessible.