Présidentielle en Tunisie : 97 candidats potentiels en quête de parrainages

Au 26 juillet 2024, on compte désormais 97 candidats potentiels ayant retiré le formulaire de parrainages pour la présidentielle du 6 octobre,

C’est ce qu’indiquent les derniers chiffres de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) publiées sur son site officiel, sachant que la plupart des candidats potentiels sont des hommes politiques et des dirigeants de partis, comme Zouhair Maghzaoui, Abdellatif Mekki,Neji Jelloul, Lotfi Mraihi, Imed Daïmi… ou encore l’actuel président de la République Kaïs Saïed.

On compte toutefois parmi les candidats, des activistes, des journalistes, des artistes ou encore des personnes inconnues du grand public et qui se sont lancées, elles aussi, dans la course aux parrainages.

