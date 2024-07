A la découverte des joyaux du Québec

Province francophone du Canada, le Québec déborde de joyaux qui font de cette terre, une destination touristique de premier plan. Les Tunisiens n’y échappent pas et pour beaucoup d’entre eux, le Canada et cette province tout particulièrement, ne sont pas seulement une destination privilégiée de migration. Ils marquent aussi l’idée d’un voyage de rêve.

Et s’il était déjà temps d’embarquer avec nous avant de probablement le faire pour de vrai ? Grâce à notre liste non-exhaustive de joyaux québécois à découvrir, le voyage démarre dès maintenant.

Des lieux grandioses.

Le parc olympique de Montréal

Les Jeux olympiques d’été de 1976 ont eu lieu à Montréal et depuis, le parc d’infrastructures prévues à cet effet est un modèle de durabilité qui aurait dû inspirer bien plus de pays organisateurs par la suite. Une simple balade au nord de la ville est très agréable. Dans cet immense lieu de vie se mélangent bureaux, zones évènementielles et infrastructures sportives destinées à l’ensemble de la population et des touristes. Un must, d’autant plus pour les grands amateurs de sport.

Les chutes de Montmorency

La nature dans ce qu’elle offre de plus beau ! Plus haute cascade (ou chute précisément) de la Province avec une hauteur de 83 mètres, elle est connue pour son fameux « pain de sucre » constitué en hiver grâce aux embruns.

Site très visité chaque année, la chute Montmorency est somptueuse à toutes les saisons et pour couronner le tout, très accessible depuis la ville de Québec.

Le casino de Montréal

Ses dimensions, son aura et son histoire valent le détour. Le casino de Montréal est un incontournable de la plus grande ville de la province du Québec et sa visite est tout aussi indispensable pour les touristes. Cela peut être l’occasion de s’essayer à plusieurs jeux parmi le grand nombre disponibles et de sauter dans le grand bain du casino, discipline ô combien populaire à l’échelle mondiale de nos jours.

La province est un grand acteur du marché du casino et de nombreux joueurs prolonge d’ailleurs le divertissement jusqu’au confort de leur maison sur les casinos en ligne du Québec. Une visite sur l’Île Notre-Dame sera dans tous les cas l’assurance d’une excellente soirée lors de ce séjour et peut-être même, l’occasion de faire la découverte de nouveaux jeux.

La Gaspésie

De la rivière Cascapédia au rocher Percé sans oublier la faune et la flore d’exception qui constituent ce parc national, il est simplement impossible de ne pas tomber sous le charme des lieux et surtout, de ne pas planifier une excursion longue de plusieurs jours ici-même, à l’Est de la Province. L’été, les randonnées ont évidemment la cote et offrent des points de vue somptueux. Il en est de même en hiver avec toutefois, une ambiance à part et proprement indescriptible. La nature reprend ses droits et bien couverts, les touristes comme les locaux profitent d’endroits immaculés et époustouflants. La Gaspésie est probablement l’un des plus beaux endroits sur terre et il serait bien dommage de ne pas en profiter lors d’un voyage en direction du Québec.

Cap vers la Gaspésie.

Le parc national d’Oka

Un parc national faisant moins de 25 kilomètres carrés est toujours une curiosité. Néanmoins, sa petite taille n’est pas une tare ! Accessible depuis l’autoroute et traversé par la route qui vient de Montréal, le parc est un repaire pour les sportifs et pour les habitants de la ville juste mentionnée. Restaurants, itinéraires vélos et de randonnées, plages : le coin vous permet une détente et une halte loin du tumulte de la ville.

L’observation des baleines

Les baleines sont des mammifères marins fascinants et le Québec est l’un des meilleurs endroits de la terre pour les observer. Le spectacle est toujours époustouflant et un voyage en direction de l’Est du Canada doit inclure une excursion en ce sens.

En bateau, en zodiac, sur la côte ou même en kayak pour les observer de loin, les solutions ne manquent pas et même, les lieux. La plus prisée reste la municipalité de Tadoussac qui, depuis l’estuaire du fleuve Saint-Laurent, s’est muée en capitale régionale, voire internationale de l’observation et étude des baleines. Un passage absolument obligatoire pour un souvenir impérissable.

Le Fjord du Saguenay

Au nord de la ville de Québec et non loin de la ville de Tadoussac tout juste citée, le Fjord du Saguenay mérite parfaitement sa qualification de joyau. En bateau ou depuis le littoral avec ses falaises culminants à près de 500 mètres, le Fjord est d’une beauté sans nom, comporte un nombre incalculable de randonnées toutes aussi belles les unes que les autres et cela fait de ce parc national, l’un des plus beaux du Canada.

Vous l’aurez compris, le Québec joue un rôle indéniable dans la popularité touristique du Canada aux quatre coins du monde. La liste des incontournables est immense et faire un choix n’est pas toujours le plus aisé. Une chose est sûre, vos prochaines vacances pourraient bien vous pousser vers des envies de Poutine et de sirop d’érable.