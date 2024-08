JO Paris 2024 : Ahmed Jaouadi se qualifie pour la finale du 1500m NL

Le nageur tunisien Ahmed Jaouadi (19 ans) s’est qualifié, ce samedi 3 août 2024, pour la finale du 1500 m Nage Libre aux Jeux olympiques de Paris.

Le Comité national olympique tunisien (Cnot) a félicité Ahmed Jaouadi pour sa performance, qui après une quatrième place sur 800 m nage libre mardi 30 juillet, disputera une deuxième finale olympique en 1 500 m demain.

Ahmed Jaouadi a a terminé en tête de la série 4 des qualifications en 14:44.20 et s’est classé 3e ( classement général) des qualifications, juste derrière le champion olympique du 800 m nage libre de Paris 2024 Daniel Wiffen (1er avec 14 min 40 s 34) et l’Italien Gregorio Paltrinieri, triple médaillé olympiqué et titré à Rio 2016 sur 1500 m (2e avec 14 min 42 s 56).

La finale est attendue demain dimanche à partir de 17h37 (heure tunisienne).

Y. N.