Paris 2024 : Ahmed Jaouadi n’a pas démérité (Fédération tunisienne de natation)

Le nageur tunisien Ahmed Jaouadi est arrivé 6e à la finale des 1500 mètres nage libre, ce dimanche 4 août 2024, aux Jeux Olympiques de Paris.

Commentant la participation du jeune nageur de 19 ans, la Fédération tunisienne de natation a affirmé qu’Ahmed Jaouadi n’a pas démérité aux

Jeux olympiques de Paris 2024

« Notre champion a beaucoup appris de sa première participation olympique . Il a fait parler de lui dans le bassin de l’arena défense en donnant rendez-vous à tous adversairesa LA 2028. Jaouadi a encore amélioré son record personnel sur 1500 m NL en 14:43.35 avec au passage une encourageante 6éme place », a commenté la FTN.

Et d’ajouter : « En l’espace d’une saison, Jaouadi a amélioré son record personnel de 2023 (15:11.02)de plus de 27 secondes. Bravo et bonne continuation à nôtre champion».

Y. N.