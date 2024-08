Mémoire et histoire : Guide des bâtiments patrimoniaux de Hammamet

L’Association d’éducation relative à l’environnement d’Hammamet (Aere) vient de publier un guide sur ‘‘Les bâtiments patrimoniaux de Hammamet’’. Ce guide préfacé par Habib Kazdaghli, historien et ancien doyen de la faculté des lettres de la Manouba, oscille entre mémoire et histoire de la ville de Hammamet et appelle à leur préservation.

Dr Salem Sahli *

Les bâtiments patrimoniaux de Hammamet se comptent par dizaines. Ils sont chargés d’histoire et occupent nos quartiers, nos rues et nos avenues. Et pourtant, ils sont méconnus par la majorité des habitants et principalement les jeunes. Ils sont en état d’abandon et/ou de dégradation, souffrent d’un manque de valorisation et aucun inventaire sur ce patrimoine n’est disponible.

Ce petit guide, bilingue de 44 pages, s’adresse au public jeune, mais aussi au large public et aux décideurs, dans le but de mieux connaître, protéger et valoriser le patrimoine bâti de la ville de Hammamet. Il a été conçu et réalisé dans le cadre d’un campus de 15 jours, inscrit dans le cadre du projet Resmyle – Repenser emploi et insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le développement durable – financé par le programme ENI CBC MED de l’Union européenne.**

Un style architectural unique

Les dix-huit espaces de mémoire qui composent ce guide original dans sa forme, ses images, ses dessins et ses commentaires nous invitent à visiter de multiples lieux qui existent encore à Hammamet ou qui ont été conservés en mémoire. Une histoire qui allie justesse et humour sur certaines étapes de l’Histoire de la ville depuis sa création et son développement lorsqu’elle fut choisie, depuis le IXe siècle après J.-C., pour sa fonction défensive, ce qui explique la présence de remparts qui l’entourent sur quatre côtés, à l’intérieur desquels le fort occupe une position centrale.

En plus de l’importance de la fonction défensive de la ville, un certain nombre de fonctions «religieuses, civiles et économiques» vont se développer en son sein (la mosquée, les bains maures, les marchés, etc.).

La ville a connu une extension de ses fonctions pour inclure les travaux agricoles, la pêche en mer et le tissage, qui caractériseront l’activité de ses habitants.

Compte tenu de l’importance défensive de la ville, le colonialisme français s’efforcera de développer cet aspect, en utilisant notamment le fort et en en faisant une caserne militaire.

Le calme qui caractérisa la ville dans une période ultérieure de son histoire contemporaine permettra l’installation d’une communauté européenne d’origine italienne, française et maltaise. Deux écoles, une église et une gare furent construites.

Plusieurs personnalités se sont installées dans la ville et sur les rivages de son magnifique golfe, attirées par son climat et la beauté de sa nature. Elles y construisirent des villas de maître dont le style architectural mêle à la fois les techniques ancestrales locales et les courants artistiques modernes du début du XXe siècle. Les magnifiques villas décrites par le guide (Villa des Oliviers, Dar Sebastian, Dar Eykem, Dar Henson, etc.) seront une destination pour de nombreux artistes, écrivains et cinéastes. Nul doute que ces derniers contribuèrent à la renommée de Hammamet.

Tourisme et patrimoine

Un des messages clés que le guide voudrait transmettre, à travers le passage en revue des différents sites mémoriels dont regorge la ville d’Hammamet, est probablement celui de la nécessité d’une harmonie entre le développement touristique d’une part et la préservation du patrimoine naturel et culturel, d’autre part. C’est entre autres la mission que les dirigeants de l’Association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet se sont assignée et qu’ils servent avec abnégation et brio depuis des décennies. Et ce guide n’est qu’un modeste échantillon de leurs projets passés et à venir qui leur ont valu le respect et la considération de tous.

Le guide sera présenté et dédicacé lors d’une réception publique qui sera organisée dimanche 11 août 2024 à l’espace Sidi Ben Issa à Hammamet de 19h00 à 21h30. Il est en vente au prix de 24,500 dinars dans toutes les bonnes librairies de la place.

* Président de l’Aere.

** Le guide a été réalisé par un collectif de jeunes constitué par Asma Ghribi, Mohamed Yassine Sahli, Bedy Jeridi, Sofiène Meftah, Emna Jedidi, Emna Mejri, Ines Mejri, Synda Besbes, Fadoua Ouachani, Amal Torjmen, Firas Abdellaoui et Mohamed Sassi. Et supervisé et finalisé par Mtir Mrad, Mehdi Ismail, Mohamed Mehdi Sahli, Tarak Souissi, Raouf Jebnoun, Hamdi Mrad, Salem Sahli, Romana Pimiskern, Kadhem Mankai, Chiheb Ben Fredj et Hajer Mrad.