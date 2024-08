Profil : Bilel Chihi, premier plongeur handicapé diplômé en Afrique (Vidéo)

En reliant le pouce et l’index, geste de la main signifiant Ok en plongée, Bilel Chihi a exprimé sa victoire sur le handicap lors d’une formation de certification pour devenir le premier plongeur en situation de handicap en Tunisie et probablement aussi en Afrique. Vidéo.

Cette certification lui permettra de devenir initiateur-formateur à un niveau avancé dans cette discipline sportive. Souriant sereinement, Bilel Chihi tenait en main le certificat de plongeur P1 attestant de sa compétence à pratiquer la plongée sous-marine.

Le professeur de sport au Centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie, né en 1982, a toujours été passionné par la plongée libre et la pêche sportive. Il y a dix ans, il a été victime d’un tragique accident lui causant un handicap moteur, le contraignant à utiliser un fauteuil roulant. Cependant, cela ne l’a pas empêché de continuer à nourrir sa passion pour le sport en général et, dernièrement, pour la plongée sous-marine avec l’association Abysse Plongée.

Dans une réalisation symbolique, qui a coïncidé avec la célébration de la Fête de la République en Tunisie, le 25 juillet 2024, Bilel a réussi les épreuves sous la supervision de formateurs de la Fédération tunisienne des activités subaquatiques et de sauvetage (Ftass), et a validé son niveau P1 en plongée. Cela a été le résultat d’un travail de longue haleine. Il s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du protocole «Handisub», inspiré du référentiel technique de la Fédération française d’études et de sports sous-marins (FFESSM) et mis en place par les membres de l’association Abysse Plongée, dont le Dr. Mohamed Hedi Rebaï, chirurgien urologue, docteur en médecine hyperbare, qui a validé le volet médical du protocole en collaboration avec la commission technique de la Ftass et de la Fédération tunisienne de sport pour handicapés (FTSH).

Le 25 juillet 2024, jour de la Fête de la République, Bilel a participé à un événement sportif et citoyen, l’un des plus marquants de sa carrière sportive, en se rendant avec des membres de l’association Abysse Plongée à Mahdia pour l’événement «Dive4All : une initiative citoyenne», en collaboration avec le club Subway Mahdia, destiné à promouvoir la plongée sous-marine inclusive, à préserver durablement l’environnement marin et à renforcer les valeurs de citoyenneté.

Le handicap n’est pas une fatalité. Bilel Chihi est devenu un modèle à suivre pour de nombreuses personnes en situation de handicap. Il les inspire à surmonter les difficultés et les encourage à aller au bout de leurs rêves, à surmonter les obstacles et à poursuivre leurs passions. L’événement auquel il a participé, qui lui a permis d’obtenir le titre de plongeur de premier degré P1, cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Dive4All porté par Abysse Plongée avec l’appui de l’association Maghroum’in, programme financé par l’Union européenne au profit des associations tunisiennes.

C’est la fabuleuse histoire de Bilel Chihi, qui a rêvé de la mer et qui a concrétisé son rêve en devenant le premier plongeur Handisub en Tunisie et en Afrique. Il a pu acquérir les premières compétences qui lui permettront, un jour, de former à son tour d’autres personnes en situation de handicap et de partager sa passion pour la mer. Une histoire qui ne fait que commencer et pose les bases d’un nouveau défi : devenir instructeur Handisub.