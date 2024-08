La Tunisie attend beaucoup de ses compétences et talents expatriés

«Construire un véritable partenariat avec les Tunisiens résidant à l’étranger», tel est le principal objectif du Forum national des compétences tunisiennes à l’étranger, ouvert mardi 6 juillet 2024, au siège de l’Académie diplomatique internationale de Tunis.

Dans son allocution à l’ouverture du forum, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Nabil Ammar a souligné que ce partenariat ne peut être durable et productif que grâce à la contribution des premiers concernés à la mise en place d’approches et de solutions pratiques basées sur leurs expériences et leurs expertises, ajoutant que l’établissement d’un nouveau canal de communication avec les compétences tunisiennes à l’étranger vise à s’adapter aux changements qui ont affecté notre monde et la composition de notre diaspora, qui n’est plus exclusivement composée de travailleurs, et compte désormais de nombreuses compétences dans les domaines médical, financier, technologique et de recherche.

Cette communauté constitue une partie précieuse et indissociable de notre nation et un pont humain et culturel reliant la Tunisie aux pays frères et amis, a dit le ministre, cité dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Ammar a indiqué que l’importance de ce forum réside dans le fait qu’il se tient à un moment où le monde subit des changements accélérés à tous les niveaux, ayant des répercussions importantes sur notre pays. Et qui nécessitent de rassembler toutes nos forces et nos meilleures compétences pour préserver notre sécurité nationale dans toutes ses dimensions et protéger nos intérêts, a-t-il plaidé.

Il est du droit et du devoir de nos citoyens à l’étranger, notamment ceux dotés de compétences exceptionnelles, de contribuer à cet effort national et de constituer un élément important de soutien au processus de développement, a insisté le ministre, conscient du fait que les transferts financiers de nos expatriés dépassent désormais les recettes du tourisme et contribuent à l’allègement du déficit commercial qui explose depuis 2011.

C’est pour maintenir et renforcer cette dynamique que le ministre a invité les Tunisiens à l’étranger à s’approprier véritablement ce processus et à faire preuve d’interaction avec leur pays à travers une meilleure organisation et un réseautage accru entre eux.

Ammar a encouragé la continuité de cette interaction avec le ministère des Affaires étrangères, appelant au renforcement des liens avec les missions diplomatiques et consulaires, afin de faire de cette communauté une force de proposition capable de porter la voix de la Tunisie dans le monde entier.

D’autre part, le ministre a affirmé que son département continue de fournir le soutien nécessaire à nos concitoyens à l’étranger et à renforcer les liens avec eux pour établir une relation de confiance, évoquant à cet égard l’initiative du ministère de présenter un ensemble de programmes visant à améliorer les services consulaires et administratifs, à travers le développement du système d’information de ces services et l’activation du portail E-Consulat, ainsi que le renforcement des ressources humaines et financières de nos missions à l’étranger.

D’après Tap.