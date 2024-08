Tunisie : décès du magnat de télévision Larbi Nasra

L’homme d’affaires et magnat de télévision Larbi Nasra est décédé, ce jeudi 8 août 2024, à l’âge de 77 ans. Grande gueule devant l’Eternel, il a eu une vie assez tumultueuse.

Larbi Nasra, qui avait fait fortune dans le commerce de la viande et du cuir, s’est fait notamment connaître en fondant la première chaîne de télévision privée en Tunisie, Hannibal TV, en 2005, chaîne qui a joué un rôle trouble au lendemain de la révolution du 14 janvier 2011.

Proche de l’ancien président de la république Zine El-Abidine Ben Ali, on l’avait alors soupçonné d’avoir été en contact avec ce dernier après sa fuite en Arabie saoudite et d’avoir tenté de semer le désordre en diffusant des fake news via Hannibal TV pour accélérer son retour. Arrêté le 23 janvier 2011 et accusé de «haute trahison et complot contre la sécurité de l’État», il sera libéré le lendemain dans des circonstances tout aussi ambiguë.

Quoi qu’il en soit, et dans le contexte tendue des premières années post-révolution, Nasra a cédé Hannibal TV et, avant de prendre une retraite publique bien méritée, s’est entiché de politique et a présenté sa candidature à la présidentielle de 2014. Il fût crédité d’un maigre score.

