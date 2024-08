Comment se présente le secteur canadien des jeux en ligne pour le second semestre de l’année ?

Le secteur canadien du divertissement en ligne, y compris les jeux de sport en ligne, est en constante évolution et selon les experts, cette croissance sera significative pendant le second semestre de l’année 2024.

Cette progression devrait atteindre 103,74 milliards USD en 2028, avec un taux de croissance annuel composé estimé à 11,34%. Ceci dit, l’expansion du domaine des jeux de hasard en ligne au Canada sera matérialisée par un jeu plus sécurisé et responsable au travers d’une réglementation renforcée et par de nombreuses innovations technologiques.

Les innovations technologiques

Les nombreuses avancées technologiques récentes ont joué un rôle important dans la croissance des jeux en ligne ces dernières années et cela sera encore le cas dans les jours avenirs. Il convient de souligner l’importance de l’implémentation de la connectivité à haut débit, notamment avec la 5G, qui améliore considérablement la qualité des jeux en ligne. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience de jeu supérieure et d’y consacrer davantage de temps. Par ailleurs, la 5G rend les jeux en ligne accessibles à un public plus large.

Le secteur des jeux de hasard et d’argent se verra propulsé par les nouvelles innovations technologiques. Il est indéniable que cette augmentation de la connectivité Internet, couplée à l’utilisation croissante des appareils mobiles, a entraîné une demande accrue pour les jeux sur le marché. De plus, les avancées significatives en matière de réalité virtuelle permettent aux développeurs de concevoir régulièrement des formats de jeu plus immersifs, engageants et interactifs.

Il est également important de noter que bien que la majorité des plateformes de jeu en ligne offrent des expériences d’excellente qualité. Elles présentent néanmoins des disparités à plusieurs niveaux, notamment en ce qui concerne le nombre de jeux disponibles ou les méthodes de paiement acceptées. Il existe également sur Internet certaines plateformes dont la fiabilité demeure incertaine.

Les tendances du marché des jeux en ligne en 2024 au Canada

En 2024, tout au long de l’année, plusieurs tendances se dessinent dans le secteur des jeux en ligne et justifient l’évolution de ce domaine de divertissement. Tout d’abord, on observe une augmentation manifeste de l’engagement des joueurs. En effet, les confinements imposés durant la pandémie de Covid-19 ont incité un grand nombre d’internautes à se tourner vers les jeux en ligne, tandis que ceux qui y participaient déjà ont accru le temps consacré à cette activité récréative.

Une fois cette crise sanitaire surmontée, la majorité des joueurs ont maintenu leurs habitudes de jeu, ayant souvent découvert une véritable passion pour cet univers. Depuis lors, le nombre de joueurs ne cesse d’augmenter. Par ailleurs, la diversification des plateformes de jeux, permettant aux utilisateurs de jouer sur ordinateurs, tablettes et smartphones, contribue également à élargir continuellement la base de joueurs.

S’agissant des joueurs de casinos terrestres, ils se sont adaptés avec l’avènement des nouvelles technologies et de l’internet. La plupart préfèrent maintenant trouver une plateforme de jeux canadienne fiable pour se divertir. Pour cela, ils ont recours aux recommandations des meilleurs casinos en ligne du Canada établies par des experts du domaine, afin de vivre une expérience de jeu inoubliable. Ils ont raison de le faire, car il existe de nombreux sites de jeux peu recommandables sur Internet.

La prolifération des jeux multi-joueurs et sociaux participe aussi à la popularité croissante des jeux en ligne. Autrefois critiqués pour leur tendance à isoler les utilisateurs, ces divertissements favorisent aujourd’hui un engagement social significatif chez ceux qui s’adonnent aux jeux multi-joueurs. Ces derniers offrent l’opportunité d’interagir avec d’autres personnes partageant la même passion tout en cultivant un esprit compétitif.

L’achèvement de la réglementation du jeu en ligne au Canada

Le marché des jeux de hasard en ligne au Canada connaît une période prospère, grâce à une offre diversifiée et à une expérience de jeu de haute qualité, fournie par des développeurs talentueux, constamment à la recherche d’innovations intéressantes et uniques. Afin d’attirer un plus grand nombre de joueurs et de stimuler la croissance de ce secteur dans les mois à venir, il est impératif d’achever la réglementation en vigueur à l’échelle nationale.

En effet, chaque ville canadienne possède le pouvoir de réguler les jeux en ligne sur son territoire. Cependant, pour obtenir un meilleur résultat au cours du second semestre de l’année 2024, une collaboration entre ces villes est envisagée dans le but d’harmoniser les règles régissant ce divertissement. Cette harmonisation engendrera la création d’un environnement plus favorable aux joueurs, quel que soit leur lieu de résidence. De plus, l’achèvement de la réglementation des jeux en ligne au Canada offrira davantage d’opportunités aux bookmakers.

D’autre part, la finalisation de la réglementation du marché des jeux en ligne au Canada au deuxième semestre de l’année 2024 inclut également la mise en place de plusieurs stratégies pour instaurer des standards plus élevés en matière de jeu responsable et de prévention de fraudes. Pour atteindre ce dernier objectif très important pour le bien-être et pour la sécurité de joueurs, plusieurs recommandations sont émises, notamment :

La création d’un organisme indépendant de réglementation : ce dernier aurait pour rôle de contrôler ce secteur d’activité et de réglementer la publicité, la promotion, la sécurité, l’offre responsable et l’intégrité des jeux proposés par chaque opérateur. Cet organisme devra par ailleurs encadrer les joueurs pathologiques et l’accès aux mineurs.

ce dernier aurait pour rôle de contrôler ce secteur d’activité et de réglementer la publicité, la promotion, la sécurité, l’offre responsable et l’intégrité des jeux proposés par chaque opérateur. Cet organisme devra par ailleurs encadrer les joueurs pathologiques et l’accès aux mineurs. La mise en place d’un système autofinancé d’attribution des taxes et des licences aux opérateurs privés : cette mesure permettra d’encourager les établissements de jeux privés à se lancer et à se développer dans le domaine.

Au vu de ce qui précède, nous devons reconnaître que l’avenir des jeux en ligne au Canada pour ces prochains mois semble prometteur. Avec les innovations technologiques récurrentes et une réglementation harmonisée pour toutes les villes canadiennes, la croissance dans ce secteur promet d’être fulgurante. Toutefois, pour maintenir leur compétitivité, les opérateurs de jeux en ligne canadiens devront continuer à apporter des innovations intéressantes à leurs divertissements, afin de satisfaire aux attentes toujours plus exigeantes des utilisateurs.