Alain Delon, au-delà du cinéma! (Vidéo)

Au-delà des personnages qu’il a joués au cinéma, le célèbre acteur français décédé dimanche 18 août 2024 à l’âge de 88 ans était lui-même un personnage souvent controversé, mais attachant. Vidéo. (Illustration : Alain Delon et Romy Schneïder remettant sa coupe au champion de boxe tunisien Sadok Omrane).

Alain Delon est souvent critiqué pour sa dureté, sa distance, son côté solitaire et secret, pour ses fréquentations et ses positions politiques.

C’est très facile de critiquer. C’est très facile de juger les gens et de leur coller des étiquettes pour les casser mais c’est moins facile d’essayer de les comprendre.

Pour comprendre Alain Delon, il faut bien connaître son histoire personnelle et son enfance très difficile. Ce qui lui est arrivé à 4 ans l’a marqué à vie. Suite au divorce de ses parents, il a été placé dans une famille d’accueil, celle d’un gardien de la prison de Fresnes. Enfant, il jouait dans la cour de la prison. Il disait que sa famille d’accueil était formidable mais ce fut la blessure de sa vie. À Bernard Pivot qui lui demanda: «Qu’aimeriez-vous que Dieu vous dise après votre mort?», il répondit: «Puisque tel est ton plus profond regret, je le sais, viens, je te mène à ton père et ta mère afin que pour la première fois enfin, tu les vois ensemble».

Avec Romy Schneider remettant sa coupe au boxeur tunisien Sadok Omrane.









Sur le tournage du film »Les Aventuriers’« de Robert Enrico en partie tourné en Tunisie en 1967.

Cependant, au malheur de l’enfance a succédé la chance à l’âge adulte. Les rencontres avec les réalisateurs Yves Allegret, René Clément, Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville ont fait de lui une icône.

In fine, Alain Delon reste un immense acteur, un très bel homme, doté d’un magnétisme hors-pair, incontestablement le Français le plus connu dans le monde et un être humain avec ses forces et ses faiblesses et avec ses qualités et ses défauts comme nous tous.

Il était lui-même un personnage, au-delà du cinéma. Il était également, et simplement, un homme, un vrai!

Paix à son âme.