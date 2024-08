Hachemi Alaya : «L’économie tunisienne n’a jamais été aussi mal en point»

Hachemi Alaya est l’un des meilleurs économistes tunisiens qui a formé des générations de ses pairs. Nous reproduisons ci-dessous l’éditorial de sa lettre hebdomadaire de la conjoncture économique en Tunisie, Ecoweek *, où il tire la sonnette d’alarme sous le titre «Économie tunisienne : les raisons de s’inquiéter».

«L’économie tunisienne n’a jamais été aussi mal en point. Révélatrice du mal-être du Tunisien et de la détérioration de son niveau de vie, sa croissance démographique s’effondre.

La productivité tourne à l’envers depuis l’épidémie de la Covid.

Témoin d’un manque de confiance envers l’avenir, l’investissement industriel s’établit à son plus bas niveau depuis près de 20 ans.

L’inflation est de retour et va durer autant que les causes -purement internes- qui l’ont déclenchée.

L’État, de moins en moins en capacité de tenir ses engagements, est désormais pris au piège de la dette.

La croissance durablement plombée. Sous l’éloge d’une économie résiliente en voie de se désendetter et de recouvrer sa souveraineté, pointe la réalité d’une économie en stagflation et d’un pays incapable de se ressaisir pour faire redémarrer son économie et redresser ses comptes. Un pays dont l’arrogance n’a d’équivalent que sa prétention à défier les lois de l’économie et de la finance est un vrai sujet d’inquiétude.»

* N° 30/24 parue le 18 août 2024.