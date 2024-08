Présidentielle : Remis dans la course, Imed Daïmi salue la décision du TA

Imed Daïmi a salué la décision du tribunal administratif qui a accepté le recours du candidat à la présidentielle contre la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Imed Daïmi, ancien chef de cabinet de l’ex-président par intérim Moncef Marzouki, a pointé du doigt les décision de l’Isie « appelée à faire preuve de neutralité et d’intégrité » et a salué la décision du TA, en affirmant que sa candidature à la présidentielle du 6 octobre est désormais officielle.

Il a par ailleurs estimé que cette décision « a redonné espoir à des milliers de Tunisiens et incarne l’espoir d’un changement significatif et pacifique en Tunisie », a-t-il lancé dans une vidéo publié ce samedi 31 août 2024.

« La Tunisie a aujourd’hui besoin d’un président modèle qui place l’intérêt de la nation au-dessus de toutes considérations, qui construit et ne détruit pas, unit et ne divise pas, réforme et ne corrompt pas, répare et n’opprime pas, répand l’espoir et ne corrompt pas », a lancé le candidat à la présidentielle qui s’est engagé à œuvrer à « restaurer les droits des Tunisiens, particulièrement ceux des personnes marginalisées, et à mener un programme basé sur la justice et l’équité ».

