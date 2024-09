Un couple de Tunisiens remporte le gros lot au Canada

Un couple de Tunisiens, Mohamed Karim Mamlouk et Insaf Bach Werdiane, viennent de remporter le gros lot, au tirage du loto canadien du 28 août 2024, soit 50 millions de dollars canadiens, environ 113 millions de dinars tunisiens.

Les deux fonctionnaires sont désormais des «milliardaires» selon les normes tunisiennes, mais ils ne comptent pas arrêter le travail et se la couler douce, d’autant que Mohamed Karim s’est vu confier, le jour même, de nouvelles responsabilités au travail.

Cette belle histoire va inciter de nombreux autres Tunisiennes et Tunisiens à prendre le chemin de l’exil, leur pays devenant très étroit pour eux, au propre et au figuré, un cimetière des espoirs et des ambitions.

I. B.