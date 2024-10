Des éducatrices d’enfance tunisiennes formées pour travailler au Canada  

Quelque 39 éducatrices d’enfance tunisiennes, ayant un BTS (brevet de technicienne supérieure), ont été formées spécialement pour des contrats de travail dans la région Vaudreuil-Soulanges, une des régions les plus prospères du Québec (Canada).

Cela s’est fait dans le cadre d’un accord de coopération entre le cabinet de recrutement international Meeter, l’ONG canadienne ‘‘Vivre et Grandir Autrement’’, la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis et des entreprises du Québec,

Dans le cadre de ce programme pilote de formation et de placement professionnel, une délégation québécoise a visité la Tunisie, du 22 au 27 septembre 2024, et a conduit les premiers entretiens d’embauche pour les candidates sélectionnées.

La délégation a par ailleurs entrepris plusieurs démarches de coopération économique et d’échanges, en vue de s’informer sur le potentiel du marché tunisien et d’intensifier les recherches de ressources humaines dans plusieurs métiers en tension au Québec, tels que l’éducation, l’industrie (plasturgie, manutention, maintenance…), la construction, l’énergie et la santé.

D’après Mohamed Rezgui, dirigeant du cabinet Meeter, «il s’agit d’un premier pas vers la consolidation des relations avec les entreprises et institutions de la région Vaudreuil-Soulanges du Québec, qui aujourd’hui regroupe 23 municipalités actives et connait une croissance rapide de sa population et de son économie». Il a ajouté : «outre la recherche des cadres et employés adéquats dans les métiers en tension, nous espérons aussi pousser les entreprises canadiennes à investir en Tunisie ou même à conclure des partenariats avec les entrepreneurs tunisiens, via les chambres de commerce locales ou mixtes et les organisations professionnelles».

Mélanie Deveault, présidente directrice générale de l’ONG canadienne ‘‘Vivre et Grandir Autrement’’ a pour sa part souligné : «Notre rôle en tant qu’organisation à but non lucratif est de créer cette synergie de coopération entre les différents intervenants et d’assurer une meilleure intégration sociale et professionnelle des employés étrangers dans nos territoires». Et d’ajouter : «Nous sommes très fiers de ce programme pilote de placement professionnel et nous espérons développer davantage nos relations d’échanges et de coopération avec la Tunisie, qui est un berceau de civilisations et un bon pourvoyeur de main d’œuvre qualifiée».

Souhaib H’sini, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis, a de son côté déclaré : «Notre structure est consciente de la nécessité d’une adéquation entre la main d’œuvre et les besoins croissants des entreprises, que ce soit sur le plan national ou international, c’est pour cela que nous avons créé notre école pratique de commerce EPC et des cycles de renforcement des capacités pour les entrepreneurs et hommes d’affaires. Pour ce projet pilote spécifique avec la région Vaudreuil-Soulanges du Québec et en coordination avec le cabinet Meeter, nous avons coordonné et facilité le processus de formation des éducatrices de l’enfance, en leur octroyant des formations pratiques et complémentaires à leurs BTS selon des modules du CEGEP québécois (Collège d’enseignement général et professionnel). Trois sessions intensives, depuis le début d’année, ont été ainsi assurées, au profit de 39 candidates, et ce en collaboration avec 3 centres de formation agréés en Tunisie».

La MRC (municipalité régionale de comté) de Vaudreuil-Soulanges est située dans la région administrative de la Montérégie, dans la région du Suroît (Québec). Elle regroupe 23 municipalités qui travaillent de concert afin de concrétiser de nombreux projets. Sa population compte plus de 150 000 Vaudreuil-Soulangeois sur une superficie de 855 km2. Elle offre à ses citoyens et immigrants un milieu de vie exceptionnel où règne l’harmonie entre l’urbain et le rural ainsi qu’entre le développement et la protection de l’environnement.

Meeter est un cabinet de recrutement international, de placement, d’études, de formation et de conseils, basé en France et dirigé par des Tunisiens. Il ouvre actuellement une nouvelle filiale au Canada et offre une plateforme en ligne Meeter de mise en relation entre les entreprises et des candidats qualifiés dans les métiers en tension.

Communiqué.