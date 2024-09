Football – CAN Maroc 2025 : Quelle équipe de Tunisie face à la Gambie ?

L’équipe de Tunisie de football affrontera ce dimanche 8 septembre 2024 à partir de 17h00 son homologue de la Gambie au stade El-Abdi à El-Jadida au Maroc pour le compte de la deuxième journée du groupe A. de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

La Tunisie avait remporté le premier match de son groupe, jeudi dernier, à Radès, face à Madagascar (1-0), but marqué à la 8e minute après la fin du temps réglementaire par le «revenant» Ferjani Sassi d’une tête imparable, au terme d’un match poussif, insipide et ennuyeux au cours duquel les Aigles de Carthage ont montré une grande indigence en attaque. Espérons qu’ils se rattraperont ce soir et montreront de meilleurs dispositions face à une équipe gambienne qui a beaucoup évolué ces dernières années, mais qui reste tout de même modeste.

Le match pourra être suivi sur beIN Sports ar (Moyen Orient), beIN Sports fr 2 (France) et Sport Digital (Allemagne).

La formation probable sera composée de Amanallah Memmiche (dans les buts), Raed Bouchniba, Ali Abdi, Montassar Talbi et Yassine Meriah (en défense), Aissa Laidouni, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ferjani Sassi et Hamza Rafia (au milieu) et Sayfallah Ltaief et Ali Youssef (en attaque).

Ce sera le second match officiel des Tunisiens sous la conduite de leur nouveau coach, le revenant Faouzi Benzarti à qui la sélection nationale avait rarement réussi par le passé. On attend toujours de voir sa touche…

I. B.