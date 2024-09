Football – CAN 2025 : la Tunisie en tête du groupe A, sans convaincre

La sélection tunisienne de football a battu son homologue gambienne (2-1), en match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (groupe A), disputé dimanche 8 septembre 2024 au stade d’Al-Jadida au Maroc.

Les buts ont été inscrits par Ali Abdi (11e) et Mohamed Ali Ben Romdhane (75e) pour la Tunisie et par Ali Sowe (17e) pour la Gambie.

Grâce à cette deuxième victoire après celle remportée, jeudi, face à Madagascar (1-0), les Tunisiens confortent leur leadership du groupe A avec 6 points, tandis que la Gambie reste sur un point partagé avec les Comores qui iront affronter ce lundi les Malgaches (0 point).

Les victoires sont toujours bonnes à prendre, mais elles ne doivent pas nous leurrer, car si les deux premiers matches ont été remportés, c’est devant des équipes très moyennes, et surtout très difficilement, les Aigles de Carthage montrant une grande indigence en attaque et une étrange fébrilité en défense, jusque-là son point fort, fébrilité qui aurait pu lui coûter très cher face à des adversaires plus opportunistes.

L’équipe est encore en rodage, disent certains analystes, mais elle l’est depuis quelques années déjà. Et si elle parvient souvent à se qualifier pour la finale de la Coupe d’Afrique ou de la Coupe du monde, elle ne tarde pas à montrer toutes ses limites face à des adversaires d’un autre calibre.

Beaucoup de travail attend le coach Faouzi Benzarti qui, faute de vrais talents (il y en a de moins en moins en Tunisie), doit trouver des solutions collectives, donc un fond de jeu, des schémas tactiques et un esprit d’équipe.

I. B.