Tunisie, «plateforme naturelle» de production pour les entreprises italiennes

Quelque 990 entreprises italiennes sont présentes en Tunisie, avec plus de 83 000 salariés directs et un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros (3,7 milliards de dinars).

C’est ce qu’on a appris en marge de la rencontre «Tunisie : une porte vers l’Afrique» organisée par l’Unione Industriali et la Chambre de commerce de Turin avec l’ambassade de Tunisie à Rome et Fipa Invest, avec la participation des représentants de 120 entreprises piémontaises et du conseiller régional pour les Finances et l’Internationalisation, Andrea Tronzano.

«Cette rencontre représente un moment important pour consolider les relations économiques entre les deux pays, et le premier pas dans ce sens sera la mission entrepreneuriale prévue en novembre, au cours de laquelle auront lieu des rencontres B2B avec des entreprises et institutions tunisiennes», a expliqué Giorgia Garola, vice-présidente de l’Unione Industriali de Turin. «La Tunisie constitue une plateforme naturelle de production pour nos entreprises soucieuses de diversifier leurs activités et de pénétrer de nouveaux marchés au Maghreb, en Afrique subsaharienne et dans le Golfe», a-t-elle ajouté.

«Ensemble, nous pouvons construire un avenir de prospérité partagée basé sur les valeurs communes de coopération, d’innovation et de développement durable», a expliqué, de son côté, l’ambassadeur tunisien en Italie, Mourad Bourehla.

En Tunisie, en 2023, l’Italie a pris part dans 164 projets d’investissement qui ont créé 3 074 emplois, et au premier semestre 2024, l’Italie était le deuxième investisseur après la France, selon les données de Fipa Invest en Tunisie.

I. B. (avec Ansamed).