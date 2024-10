Sghaier Zakraoui : «L’assemblée  est en train de dévoyer les lois»

Sghaier Zakraoui a indiqué que le communiqué publié par plus de 100 juristes vise à éclairer l’opinion publique sur ce qui se passe dans le pays et qui est contraire aux principes et aux lois et ne saurait être accepté par la raison.

Dans une déclaration à Diwan FM, mardi 1er octobre 2024, le professeur de droit constitutionnel a ajouté que les professeurs de droits pensaient que l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) n’allait pas accepter de changer les règles de jeu et de la compétition électorale une semaine seulement avant le scrutin présidentiel du 6 octobre.

Le parlement élu en 2022 par 10% des électeurs inscrits sur les listes électorales est en train de dévoyer les lois et ce qui reste des institutions de l’Etat, a-t-il souligné, estimant que l’amendement de la loi va influer négativement sur la participation au vote et sur les choix des électeurs.

Sghaier Zakraoui fait partie des 125 professeurs de droit constitutionnel qui ont signé une déclaration dénonçant l’amendement de la loi électorale à quelques jours du scrutin comme étant une atteinte aux principes et aux fondements de l’Etat de droit.

Rappelons aussi que l’Assemblée a adopté le 27 septembre le projet d’amendement de la loi électorale, qui a été ratifié par le président de la république, qui est candidat à sa propre succession, et publié le 28 septembre par le Journal officiel de la république tunisienne (Jort), une première dans l’histoire du pays.

I. B.