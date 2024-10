Mandats d’amener internationaux : Bouchlaka & Zenaidi parmi les concernés

Le Pôle antiterroriste a émis, ce vendredi 4 octobre 2024, des mandats d’amener internationaux à l’encontre de 4 Tunisiens, notamment Mondher Zenaidi et Rafik Abdessalem Bouchlaka.

C’est ce qu’affirme l’agence Tap suite à un communiqué diffusé ce jour par le Pôle judiciaire antiterroriste, en précisant que cette mesure concerne également le blogueur Anis Ben Dhaou et l’activiste politique Thameur Bdida.

Mondher Zenaidi, Rafik Abdessalem Bouchlaka, Anis Ben Dhaou et Thameur Bedida sont visés par une enquête après qu’ils aient diffusé des contenus sur les réseaux sociaux « visant à semer le désordre, à perturber le processus électoral, et à porter atteinte à l’autorité de l’État et de ses institutions ».

Ils ont récemment fait l’objet de mandats de recherche en Tunisie dans le cadre de ces enquêtes.

Y. N.