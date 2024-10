Gros plan sur le 1er Salon de l’économie verte (Tunis, 24-25 octobre 2024)

Le Salon de l’économie verte, de la finance responsable et du développement durable se tiendra pour la première fois les 24 et 25 octobre 2024 au Centre international des foires et des congrès à Tunis.

Son comité organisateur a tenu hier, jeudi 10 octobre 2024, une conférence de presse dans un hôtel de la place pour mettre en lumière les dernières préparations pour cet événement économique.

La commissaire du salon, Cyrine Bach Bouab, a confirmé que cet événement vise à rassembler des experts, des hommes d’affaires, des investisseurs, des chercheurs spécialisés et des universitaires pour discuter des questions importantes en lien avec la thématique du salon, afin de créer un cercle de réflexion, de travail, de contribution et d’influence pour une transition vers une économie plus durable et inclusive, générant un impact social, économique et environnemental positif.

La commissaire a indiqué que ce salon mettra en exergue l’importance d’intégrer des pratiques durables dans l’économie tunisienne, le financement responsable, la gouvernance environnementale, les métiers verts, l’investissement d’impact et le développement des industries propres, Il vise aussi à créer une opinion publique consciente des défis auxquels notre pays.

Les panels scientifiques aborderont la transformation économique, le financement durable et l’avenir de l’économie verte, au nombre de cinq, et seront animées par près de quarante experts locaux et internationaux.

En ce qui concerne le salon, il y aura environ trente exposants opérant dans l’économie verte, l’inclusion financière, les énergies renouvelables, les bureaux d’études environnementales, la valorisation des déchets, ainsi que des structures de soutien public et des startups.

En répondant aux questions des journalistes, M’hamed Zouaoui, membre du comité d’organisation, a confirmé que l’un des objectifs du salon est de promouvoir des modèles d’affaires qui allient croissance économique, préservation de l’environnement et bien-être, d’encourager les entreprises à adopter des pratiques durables en intégrant la responsabilité sociétale dans leurs stratégies. Il a également souligné l’importance de renforcer les discussions sur les mécanismes de financement de la transition écologique, à travers des partenariats entre le secteur public et le secteur privé.

Le salon accueillera de nombreux ateliers interactifs animés par les partenaires soutenant le salon, notamment des associations de la société civile et des universités, qui seront fortement présentes à travers les projets exposés, les étudiants et le corps enseignant. Il a salué la coopération des responsables des établissements universitaires.

Il a conclu en invitant à assister à cet événement économique et scientifique qui vise à être une force de proposition contribuant à l’élaboration des législations et à la formulation des politiques publiques dans tous les domaines liés au sujet du salon.