Appel à projet BeMed pour lutter contre la pollution plastique en Méditerranée

Les organisations, associations, institutions scientifiques, petites et moyennes entreprises, communes et collectivités territoriales en Tunisie peuvent présenter leur candidature à l’appel à projet BeMed de lutte contre la pollution plastique en Méditerranée.

Beyond Plastic Med (BeMed), association qui lutte contre la pollution plastique en Méditerranée, lance son neuvième appel à micro-initiatives visant à réduire la pollution plastique dans la Mare Nostrum.

Cet appel, qui prendra fin le 6 janvier 2025, s’adresse aux organisations, associations, institutions scientifiques, petites et moyennes entreprises, communes et collectivités territoriales, dont les projets visent à réduire la propagation du plastique en Méditerranée.

Les candidats intéressés peuvent déposer leur candidature en ligne pour obtenir un soutien financier pouvant aller jusqu’à 10 000 € pour lutter contre la pollution plastique.

Les projets retenus pourraient être financés à hauteur maximum de 70% de leur budget total pour une durée de 12 à 18 mois et un début des activités en juin 2025.

Ces projets peuvent être de diverses natures : de la réduction à la source, à la collecte de données, en passant par la

sensibilisation, la gestion des déchets, le plaidoyer et la recherche d’alternatives au plastique. Ils s’inscrivent dans un contexte local unique, que le porteur du projet maîtrise.

BeMed a été créée en 2015, à l’initiative de la Fondation Prince Albert II de Monaco, en collaboration avec la Fondation Mava, les fondations Surfrider Europe et Tara Ocean et l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

Depuis sa création, BeMed a soutenu plus de 100 projets qui ont amélioré la gestion des déchets plastiques, collecté des données, sensibilisé et soutenu la mise en œuvre de nouvelles réglementations.

Chaque année, environ 300 000 tonnes de plastique sont déversées en Méditerranée, menaçant les écosystèmes marins, selon BeMed. La Tunisie génère plus de 2,5 millions de tonnes de déchets par an, les déchets plastiques représentant environ 10% de ce total. Chaque année, 500 000 tonnes de déchets plastiques sont rejetées à la mer, causant de graves dommages environnementaux aux écosystèmes marins et nuisant à la santé humaine, selon les données fournies par le ministère de l’Environnement. Plus de 84% des déchets du milieu marin côtier tunisien sont composés de polymères, principalement de plastique. Selon le bureau Afrique du Nord-Tunisie du Fonds mondial pour la nature (WWF), le reste est réparti entre les minéraux, les matériaux de construction et le verre.

I. B.