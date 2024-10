Tunisie : certains médicaments importés bientôt exonéré de la TVA

Les médicaments importés par la Pharmacie centrale de Tunisie (PCT) et qui ont des génériques fabriqués localement seraient exonérés du droit de douane et de la TVA à partir du 1er janvier 2024.

Cette mesure figure dans le projet de loi de finances pour l’année 2025 préparé par le gouvernement et qui devra être bientôt examiné par l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des districts.

Cette mesure vise à réduire les coûts des médicaments importés et à contribuer ainsi à l’amélioration des moyens financiers de la PCT pour l’aider à honorer ses engagements envers ses fournisseurs étrangers, dont certains refusent désormais de l’approvisionner en raison de l’ampleur de ses impayés.

Rappelons que les médicaments importés par la PCT et qui ont des génériques fabriqués localement sont assujettis à une taxe douanière de 30% et une TVA de 7%.

Selon le président de la Chambre nationale de l’industrie pharmaceutique (CNIP), Tarek Hammami, qui intervenait le 29 avril 2024 sur Express FM, la dette de la PCT s’élève à plus de 700 millions de dinars.

